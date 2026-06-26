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IND vs IRE Pitch Report: बेलफास्ट की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज या गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा? जानें

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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India vs Ireland Pitch Report 1st T20I- इंडिया वर्सेस आयरलैंड पहला टी20 आज बेलफास्ट में खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 5 बजकर 30 मिनट पर होगी।

IND vs IRE Pitch Report: बेलफास्ट की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज या गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा? जानें

India vs Ireland Pitch Report 1st T20I- इंडिया वर्सेस आयरलैंड दो मैच की टी20 सीरीज का आगाज आज यानी शुक्रवार, 26 जून से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच बेलफास्ट में आज शाम 6 बजे से खेला जाएगा। वहीं टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानी 5 बजकर 30 मिनट पर मैदान पर उतरेंगे। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। अय्यर ने वैसे तो भारत के लिए आखिरी टी20 2023 में खेला था, मगर आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी कप्तानी और बल्ले से लाजवाब फॉर्म को देखते हुए बीसीसीआई ने उन्हें नया कप्तान नियुक्ति किया है। वहीं आउट ऑफ फॉर्म सूर्यकुमार यादव, जिनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इस सीरीज के दौरान हर किसी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर है। आईए एक नजर बेलफास्ट की पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

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IND vs IRE पिच रिपोर्ट

क्रिकबज के अनुसार मैच से दो दिन पहले तक पिच हरी दिख रही थी। इस पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होने वाला है। खासकर तब जब मैदान पर बादल छाए हो। जी हां, इंडिया वर्सेस आयरलैंड टी20 पर आज बारिश का साया है। मैच लोकल टाइमिंग के अनुसार 1 बजकर 30 मिनट से शुरू होना है, मगर 1 से 4 बजे के बीच बारिश के तगड़े आसार है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बॉलिंग चुनना चाहेगी ताकि वह कंडीशन का फायदा उठा सके। यह एक चेजिंग ग्राउंड है और यहां कभी 200 रन बोर्ड पर नहीं लगे।

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बेलफास्ट T20I रिकॉर्ड

मैच- 27

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 10 (35.71%)

दूसरे बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 16 (57.14%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 11 (39.29%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 15 (53.57%)

बिना रिजल्ट वाले मैच- 1 (3.70%)

हाईएस्ट स्कोर- 190/5

लोएस्ट स्कोर- 53

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 180/4

एवरेज रन पर विकेट- 17.63

एवरेज रन पर ओवर- 6.70

एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 118

IND vs IRE हेड टू हेड

भारत और आयरलैंड के बीच अभी तक 8 मैच खेले गए हैं और सभी मुकाबल टीम इंडिया ने जीते हैं। आयरलैंड अभी भी भारत के खिलाफ पहली जीत की तलाश में है। टीम इंडिया का दबदबा पूरी तरह से आयरलैंड पर रहा है। आज भी भारत फेवरेट है।

इंडिया वर्सेस आयरलैंड स्क्वॉड

आयरलैंड टीम: टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेट कीपर/कप्तान), गैरेथ डेलानी, स्टीफन डोहेनी, जॉर्ज डॉकरेल, बेंजामिन कैलिट्ज़, मैथ्यू हम्फ्रीज़, रूबेन विल्सन, गेविन होए, जय मूंद्रा, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू होलार्ड

इंडिया टीम: संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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