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India vs Ireland LIVE Score: आज दूसरे टी20 में आयरलैंड से भिड़ेगा भारत, क्या सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

India vs Ireland Live Score, IND vs IRE 2nd T20I Updates: आज इंडिया वर्सेस आयरलैंड दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाना है। टीम इंडिया की नजर सीरीज ड्रॉ कराने पर होगी।

India vs Ireland LIVE Score: आज दूसरे टी20 में आयरलैंड से भिड़ेगा भारत, क्या सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

India vs Ireland Live Score

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान |
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IND vs IRE Live Score: आज भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें भारतीय समयानुसार शाम छह बजे से बेलफास्ट के मैदान पर आमने-सामने होंगी। भारतीय टीम रविवार को दो मैचों सीरीज ड्रॉ कराने की फिराक में होगी। श्रेयस अय्यर की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 960 से अधिक दिनों बाद वापसी और टीम की कप्तानी की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। वह अब हार हाल आयरलैंड दौरे का समापन जीत के साथ करना चाहेंगे। भारत को पहले मुकाबले में 34 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। यह किसी भी फॉर्मेट में आयरलैंड की भारत पर पहली जीत थी। भारतीय बल्लेबाजों ने काफी निराश किया था। संजू सैमसन, ईशान किशन और कप्तान अय्यर दहाई अंक में भी नहीं पहुंच सके थे। टीम मैनेजमेंट एक हार के बाद किसी हड़बड़ी में नहीं है। हालांकि, युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को आज इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं, सभी की इसपर नजर रहेगी।

IND vs IRE Live Score: आयरलैंड का स्क्वॉड

लोर्कान टकर (कप्तान और विकेटकीपर), रॉस एडेयर, हैरी टेक्तर, टिम टेक्तर, रूबेन विल्सन, बेन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहनी, मैथ्यू हंपहरेज, गेविन होई, मैथ्यू हॉलार्ड, लियाम मैकार्थी, जय मूंद्रा।

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IND vs IRE Live Score: भारत का स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सुर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी।

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