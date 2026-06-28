India vs Ireland LIVE Score: आज दूसरे टी20 में आयरलैंड से भिड़ेगा भारत, क्या सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

IND vs IRE Live Score: आज भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें भारतीय समयानुसार शाम छह बजे से बेलफास्ट के मैदान पर आमने-सामने होंगी। भारतीय टीम रविवार को दो मैचों सीरीज ड्रॉ कराने की फिराक में होगी। श्रेयस अय्यर की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 960 से अधिक दिनों बाद वापसी और टीम की कप्तानी की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। वह अब हार हाल आयरलैंड दौरे का समापन जीत के साथ करना चाहेंगे। भारत को पहले मुकाबले में 34 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। यह किसी भी फॉर्मेट में आयरलैंड की भारत पर पहली जीत थी। भारतीय बल्लेबाजों ने काफी निराश किया था। संजू सैमसन, ईशान किशन और कप्तान अय्यर दहाई अंक में भी नहीं पहुंच सके थे। टीम मैनेजमेंट एक हार के बाद किसी हड़बड़ी में नहीं है। हालांकि, युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को आज इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं, सभी की इसपर नजर रहेगी।