टीम इंडिया की सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगी टक्कर, जानिए कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला
भारत की टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से टक्कर होगी। भारत ने वेस्टइंडीज को सुपर-8 मैच में हराने के बाद सेमीफाइनल का टिकट कटाया। संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी की।
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में सीट पक्की कर ली है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने वेस्टइंडीज को सुपर-8 मैच में पांच विकेट से हारने के बाद सेमीफाइनल का टिकट कटाया। भारत को रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में 196 रनों का ऐतिहासिक टारगेट 19.2 ओवर में चेज किया। यह टी20 वर्ल्ड कप में भारत द्वारा चेज किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है। बतौर ओपनर संजू सैमसन ने शानदार की बल्लेबाजी की। वह 50 गेंदों में 97 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनके बल्ले से 12 चौके और चार छक्के निकले। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में छठी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है।
कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?
भारत और इंग्लैंड के बीच टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। यह मुकाबला 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित होगा। इंग्लैंड ने सुपर-8 में शानदार प्रदर्शन किया। उसने लगातार तीन मैच जीते। वहीं, भारत को साउथ अफ्रीका के हाथों हार मिली और उसने जिम्बाबवे के अलावा वेस्टइंडीज को धूल चटाई। भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' था। बता दें कि टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की न्यूजीलैंड से भिड़ंत होगी, जो 4 मार्च को ईडन गार्डन्स में होगा। फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है।
भारत की शुरुआत खास नहीं रही थी
वेस्टइंडीज मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। अभिषेक शर्मा (10) और ईशान किशन (10) का बल्ला नहीं चला। ऐसे में सैमसन ने बखूबी एक छोर संभाला। उन्होंने सूर्यकुमार (18) के साथ तीसरे विकेट के लिए 58 और तिलक वर्मा (27) के संग चौथे विकेट के लिए 42 रनों की साझेदारी की। सैमसन और हार्दिक पांड्या (17) ने पांचवें विकेट के लिए 38 रन जोड़े और वेस्टइंडीज को बैकफुट पर धकेला। सैमसन ने अंतिम ओवर में छक्का और चौका लगाकर भारत को जीत की दहलीज पार कराई। शिवम दुबे ने 4 गेंदों में नाबाद 8 रन बनाए।
भारत ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थ
भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी। वेस्टइंडीज ने चार विकेट पर 195 रन बनाए। रोस्टन चेस ने दो जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए 25 गेंद में 40 रन बनाए। उन्होंने शाइ होप के साथ पहले विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की। होप ने 33 गेंद में 32 रन बनाए। दोनों ने अच्छी शुरुआत करते भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया। भारत ने हालांकि 12वें ओवर में वापसी की जब जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट चटकाए। इसके बाद हालांकि रोवमैन पॉवेल और जैसन होल्डर ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पांचवें विकेट के लिए सिर्फ 35 गेंद में 76 रन की अटूट साझेदारी की। पॉवेल ने 19 गेंद में तीन चौकों और दो छक्कों के साथ 34 रन बनाए जबकि होल्डर ने 22 गेंद में 37 रन बनाए जिसमें दो चौके और तीन छक्के शामिल थे।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय