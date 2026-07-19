IND vs ENG Pitch Report, 3rd ODI: लॉर्ड्स की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज-गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा?
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा वनडे लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाना है। पहले दो मैच के बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर है, आज जो टीम जीतेगी वह सीरीज अपने नाम करेगी। आईए एक नजर पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीन मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला रविवार, 19 जुलाई को ‘क्रिकेट का मक्का’ कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाना है। पहले दो मुकाबलों के बाद यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। भारत ने पहला वनडे 6 विकेट से जीता था तो मेजबानों ने दूसरे मैच में शानदार वापसी करते हुए 4 विकेट से भारत को हराया था। तीसरे और निर्णायक मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम सीरीज अपने नाम करेगी। आईए एक नजर भारत बनाम इंग्लैंड पिच रिपोर्ट, लॉर्ड्स में भारत का प्रदर्शन, संभावित XI और टॉस की टाइमिंग पर एक नजर डालते हैं-
IND vs ENG पिच रिपोर्ट
जिसे भी 2019 वर्ल्ड कप फाइनल याद है, वह आपको बता सकता है कि लॉर्ड्स ऐसी जगह नहीं है जहां आसानी से वनडे में स्ट्रोक खेलने को बढ़ावा मिलता हो। गर्मियों की शुरुआत में न्यूजीलैंड के दौरे के लिए टेस्ट पिच को "खराब" बताया गया था, और T20 वर्ल्ड कप फाइनल की पिच से इंग्लैंड की महिलाओं को शायद ही कोई मदद मिली हो (हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए यह ठीक खेलती दिख रही थी)। पहले बैटिंग करना आजकल का तरीका है, क्योंकि पिचें चिपचिपी हो जाती हैं; 2017 के बाद से यहां कोई भी ODI मैच चेज करने वाली टीम ने नहीं जीता है (जब तक कि उन्हें सुपर ओवर का सहारा न लेना पड़े) और वह तब हुआ जब इयोन मॉर्गन की टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 153 रन पर आउट होकर अपने समय-समय पर होने वाले मैचों में से एक में हार का सामना किया था।
ऐसे में आज टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग चुन सकती है।
लॉर्ड्स में भारत का रिकॉर्ड
भारत ने लॉर्ड्स के मैदान पर अभी तक 9 मैच खेले हैं, जिसमें 4 में उन्हें जीत मिली है। इसमें 1983 वर्ल्ड कप की वो ऐतिहासिक जीत भी शामिल है। टीम इंडिया ने यहां आखिरी वनडे 2004 में जीता था, इसका मतलब है कि 22 साल से भारत इस ऐतिहासिक मैदान पर जीत को तरस रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि कोई भारतीय आज तक यहां वनडे क्रिकेट में शतक नहीं लगा पाया है।
भारत बनाम इंग्लैंड संभावित XI
भारत संभावित XI: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (c), विराट कोहली, ईशान किशन (wk), श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा
इंग्लैंड संभावित XI: बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (c), जोस बटलर (w), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, साकिब महमूद
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें