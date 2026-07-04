India vs England Manchester Weather: दूसरे टी20 पर भी छाए काले बादल, क्या बारिश की वजह से फिर धुलेगा मैच?

Manchester Weather Rain: इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टी20 मैनचेस्टर में खेला जाना है। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से धुला था। दूसरे टी20 पर भी काले बादल मंडरा रहे हैं।

Manchester Weather- इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी शनिवार, 4 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाना है। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से धुला था। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों ने दमखम दिखाते हुए 189 रन बोर्ड पर लगाए थे। अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर ने फिफ्टी लगाई थी, वहीं शिवम दुबे ने 42 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। भारतीय पारी के बाद बारिश ने ऐसी दस्तक दी कि मैच फिर शुरू ही नहीं हो पाया। ऐसे में फैंस मैनचेस्टर में होने वाले दूसरे टी20 के मौसम का हाल जानने को बेहद इच्छुक हैं। तो बता दें, वेदर रिपोर्ट थोड़ी निराश करने वाली है-

मैनचेस्टर का मौसम आज खराब रहने वाला है। तापमान 19 से 20 डिग्री के बीच रहेगा। साथ ही बारिश की भी अधिक संभावना है। स्थानीय समयानुसार इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टी20 दोपहर ढाई बजे शुरू होना है। मैच से पहले और मैच के दौरान बारिश होने के काफी आसार हैं।

दोपहर 1 बजे- 47 प्रतिशत बारिश की संभावना

दोपहर 2 बजे- 45 प्रतिशत बारिश की संभावना

दोपहर 3 बजे- 47 प्रतिशत बारिश की संभावना

दोपहर 4 बजे- 51 प्रतिशत बारिश की संभावना

शाम 5 बजे- 51 प्रतिशत बारिश की संभावना

शाम 6 बजे- 47 प्रतिशत बारिश की संभावना

मैनचेस्टर की पिच पर बनेंगे खूब रन मैनचेस्टर की पिच पर खूब रन बनते हैं। यहां खेले गए पिछले मुकाबले में इंग्लैंड ने 300 रन का आंकड़ा पार इतिहास रचा था। अगर बारिश खलल नहीं डालेगी तो आज भी एक हाईस्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद रहेगी। संजू सैमसन के बल्ले से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। आज उनके पास आखिरी मौका हो सकता है। अगर आज सैमसन नहीं चले तो उनका टीम से पत्ता कटना तय है। उनकी जगह फिर वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिल सकता है।

इंग्लैंड (प्लेइंग XI): फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड स्क्वॉड: इंडिया टीम: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव, वाशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा