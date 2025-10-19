IND vs ENG Live Score: पावर प्ले में खाली हाथ रही भारतीय टीम, ब्यूमोंट औ जोन्स का नहीं मिल रहा तोड़

संक्षेप: India vs England Live Score, Women's World Cup 2025 Today Match Updates: आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड महिला वनडे वर्ल्ड कप का 20वां मुकाबला खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है।

IND vs ENG Live Cricket/news" data-vars-anchor-text="Cricket" data-vars-link-type="Auto" data-vars-page-type="story">Cricket Score: आज आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में मेजबान भारत और इंग्लैंड की टक्कर हो रही है। दोनों टीमें इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम हार के सिलसिले को तोड़ने की फिराक में होगी। भारत को अपने पिछले दो मैचों में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के हाथों का सामना करना पड़ा है।

हरमन ब्रिगेड चार मैचों में दो जीत और दो हार के बाद अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। भारत को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए तीन में से दो मैच हर हालत में जीतने हैं। वहीं, नैट साइवर-ब्रंट की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम तालिका में तीसरे नंबर पर है। इंग्लैंड के खाते में सात अंक हैं। उसने तीन मैच जीते और एक बारिश की भेंट चढ़ा। इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए महज एक जीत की दरकार है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका अंतिम चार में पहुंच चुके हैं।

India Women vs England Women Live Score ENG 50/0 (11 ओवर)* IND vs ENG Live Score: इंदौर मैच में टॉस हारने के बाद कप्तान हरमन को कोई अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पहले गेंदबाजी ही करना चाहती थी। भारत की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ है। बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स की जगह गेंदबाज रेणुका सिंह की एंट्री हुई है। इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में सोफी एक्लेस्टोन और लॉरेन बेल की वापसी हुई है।

भारत की प्लेइंग इलेवन: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर।