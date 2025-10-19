Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India vs England Live Score Womens World Cup 2025 Today Match IND vs ENG Scorecard updates at Indore Stadium
IND vs ENG Live Score: पावर प्ले में खाली हाथ रही भारतीय टीम, ब्यूमोंट औ जोन्स का नहीं मिल रहा तोड़

IND vs ENG Live Score: पावर प्ले में खाली हाथ रही भारतीय टीम, ब्यूमोंट औ जोन्स का नहीं मिल रहा तोड़

संक्षेप: India vs England Live Score, Women's World Cup 2025 Today Match Updates: आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड महिला वनडे वर्ल्ड कप का 20वां मुकाबला खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है।

Sun, 19 Oct 2025 03:50 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IND vs ENG Live Cricket/news" data-vars-anchor-text="Cricket" data-vars-link-type="Auto" data-vars-page-type="story">Cricket Score: आज आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में मेजबान भारत और इंग्लैंड की टक्कर हो रही है। दोनों टीमें इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम हार के सिलसिले को तोड़ने की फिराक में होगी। भारत को अपने पिछले दो मैचों में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के हाथों का सामना करना पड़ा है।

हरमन ब्रिगेड चार मैचों में दो जीत और दो हार के बाद अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। भारत को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए तीन में से दो मैच हर हालत में जीतने हैं। वहीं, नैट साइवर-ब्रंट की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम तालिका में तीसरे नंबर पर है। इंग्लैंड के खाते में सात अंक हैं। उसने तीन मैच जीते और एक बारिश की भेंट चढ़ा। इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए महज एक जीत की दरकार है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका अंतिम चार में पहुंच चुके हैं।

India Women vs England Women Live Score

ENG 50/0 (11 ओवर)*

IND vs ENG Live Score: इंदौर मैच में टॉस हारने के बाद कप्तान हरमन को कोई अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पहले गेंदबाजी ही करना चाहती थी। भारत की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ है। बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स की जगह गेंदबाज रेणुका सिंह की एंट्री हुई है। इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में सोफी एक्लेस्टोन और लॉरेन बेल की वापसी हुई है।

भारत की प्लेइंग इलेवन: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर।

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: एमी जोन्स (विकेटकीपर), टैमी ब्यूमोंट, हीथर नाइट, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैम्ब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिंसे स्मिथ, लॉरेन बेल।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Womens Cricket World cup 2025 Indian Women Cricket Team India Women Vs England Women
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज,Ind vs Aus ODI Live Score , Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |