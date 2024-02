LIVE UPDATES रिफ्रेश

India vs England Live Score- इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट आज, रोहित शर्मा एंड कंपनी की नजरें सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर

India vs England Live Score 4th Test Day 1- इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी 23 फरवरी से रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाना है।

India's captain Rohit Sharma, left and England's captain Ben Stokes shakes hands after toss on the first day of the third cricket test match between India and England in Rajkot, India, Thursday, Feb. 15, 2024. India chose to bat first. (AP Photo/Ajit Solanki)

Published By: Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Fri, 23 Feb 2024 06:40 AM India vs England Live Score 4th Test Day 1- इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी 23 फरवरी से रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाना है। इस मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया की नजरें सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर होगी। हैदराबाद टेस्ट गंवाने के बाद भारत ने सीरीज में जोरदार वापसी की है। टीम इंडिया ने मेहमानों को विशाखापट्टनम के बाद राजकोट टेस्ट में बुरी तरह रौंदा है, अगर रांची में भी भारत तिरंगा लहराने में कामयाब रहता है तो वह बैजबॉल का घमंड चकनाचूर कर सकता है। दरअसल, जब से बेन स्टोक्स और ब्रैंडन मैकुलम की जोड़ी ने इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कमान संभाली है तब से इंग्लिश टीम कोई सीरीज नहीं हारी है। ऐसे में भारत के खिलाफ यह कमाल करने का शानदार मौका होगा। हालांकि टीम इंडिया के लिए रांची में यह चुनौती आसान नहीं होने वाली है। सीनियर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड के चलते इस टेस्ट से आराम दिया गया है, वहीं केएल राहुल भी चोट के चलते रांची टेस्ट से बाहर हैं। ऐसे में भारत प्लेइंग XI में क्या बदलाव करता है ये देखने वाली बात होगी। Fri, 23 Feb 2024 06:40 AM Fri, 23 Feb 2024 06:40 AM India vs England Live Score- रांची टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग XI भारत के खिलाफ रांची में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट के लिए बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लिश टीम ने प्लेइंग XI का ऐलान एक दिन पहले ही कर दिया है। इंग्लैंड की टीम में दो बदलाव हुए हैं। रेहान अहमद की जगह शोएब बशीर को तो मार्क वुड की जगह ओली रोबिंसन को जगह मिली है। वहीं बात भारत की प्लेइंग XI की करें तो जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में एक बदलाव होना तो तय है। Fri, 23 Feb 2024 06:22 AM Fri, 23 Feb 2024 06:22 AM India vs England Live Score- जसप्रीत बुमराह की जगह कौन? India vs England Live Score- रांची टेस्ट में सीनियर भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड के चलते आराम दिया गाय है। ऐसे में उनकी जगह प्लेइंग XI में कौन लेगा ये देखने वाली बात होगी। बुमराह को रिप्लेस करने के भारत के पास दो ऑप्शन मुकेश कुमार और आकाशदीप सिंह हैं। मुकेश कुमार को विशापट्टनम टेस्ट में मौका मिला था, मगर वह अपनी छाप नहीं छोड़ पाए थे जिस वजह से उन्हें तीसरे टेस्ट के लिए रिलीज कर दिया गया था। हालांकि रांची टेस्ट में उनकी वापसी हुई है। वहीं आकाशदीप ने भी हाल ही में भारत ए के लिए अच्छा परफॉर्म किया है, मगर उनका सीनियर टीम के लिए डेब्यू होना बाकी है।