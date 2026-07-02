IND vs ENG कौन जीता कल का मैच? पहले T20I में श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास

India vs England 1st T20I Yesterday Match Result: इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टी20 बारिश की भेंट चढ़ा। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने 189 रन बनाए। बारिश की वजह से इंग्लैंड को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला।

India vs England 1st T20I Yesterday Match Result- इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार, 1 जुलाई की रात चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला गया। इस मैच में ना तो भारतीय टीम जीत दर्ज कर सकी और ना ही मेजबान इंग्लैंड की टीम। बारिश की पहले टी20 में जीत हुई और यह मुकाबला रद्द हुआ। हालांकि फैंस का 50 प्रतिशत मनोरंजन हुआ क्योंकि टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बोर्ड पर लगाए। भारतीय पारी खत्म होने के बाद ऐसी बारिश हुई कि मेजबानों को बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला। मैदान ज्यादा गीला होने और टाइम की कमी के चलते अंपायरों को मैच रद्द ही करना पड़ा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टी20 4 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाना है।

अभिषेक शर्मा ने फिर किया कमाल टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर 20 गेंदों पर फिफ्टी ठोक कमाल कर दिया है। संजू सैमसन 7 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए थे, वहीं भारत को दूसरा झटका ईशान किशन के रूप में लगा था, जो खाता खोले बिना रन आउट हो गए थे। भारत का स्कोर एक समय पर 2 विकेट के नुकसान पर 6 रन था। इस मुश्किल परिस्थिति में भी अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं रुका और उन्होंने 24 गेंदों पर 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 59 रनों की तूफानी पारी खेल डाली।

श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास वहीं श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए 47 गेंदों पर 6 चौकों और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से 68 रन बनाए। अय्यर ने अभिषेक शर्मा का साथ देते हुए पहले पारी को संभाला। जब बीच के ओवरों में गेंद रुक कर आ रही थी, तो उन्होंने अपना संयम नहीं खोला। वह लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे, जिससे उनपर दबाव नहीं बढ़ा। जब उन्हें शॉट्स खेलने का मौका मिला तो उन्होंने ताबड़ोतड़ रन बनाए।

श्रेयस अय्यर ने अपनी फिफ्टी 38 गेंदों पर पूरी की। मॉर्डन डे क्रिकेट के हिसाब से यह काफी धीमी है, मगर पिच जिस हिसाब से खेल रही थी उसके अनुसार यह शानदार पारी है।

श्रेयस अय्यर इंग्लैंड में बतौर कप्तान टी20 फिफ्टी जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जी हां, इससे पहले भारतीय कप्तान का हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड में 47 रनों का था, जो विराट कोहली ने 2018 में कार्डिफ में बनाया था।