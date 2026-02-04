भारत की U19 वर्ल्ड कप फाइनल में धमाकेदार एंट्री, चेज किया इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट

संक्षेप: India U19 World Cup 2026 Final: भारत ने अफगानिस्तान को हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में ऐतिहासिक टारगेट चेज किया।

भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में धमाकेदार एंट्री मारी है। भारत ने बुधवार को दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान को सात विकेट से रौंदा। अफगानिस्तान ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 311 रनों का विशाल टारगेट दिया। भारत ने 41.1 ओवर में तीन विकेट गंवाकर जीत हासिल की और इतिहास रच डाला। भारत ने ना सिर्फ U19 वर्ल्ड कप बल्कि अपने यूथ वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया है। भारत ने न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। न्यूजीलैंड ने 2006 में आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ 305 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। बता दें कि भारत से पहले किसी भी टीम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में 250 का टारगेट भी चेज नहीं किया था। भारत की अब फाइनल में 6 फरवरी को इंग्लैंड से भिड़ंत होगी, जिसने पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 27 रनों से शिकस्त दी।

एरोन जॉर्ज ने खेली शानदार शतकीय पारी अफगानिस्तान के खिलाफ ओपनर एरोन जॉर्ज प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने 103 गेंदों में 115 रनों की शतकीय पारी खेली। उनके बल्ले से 15 चौके और दो छक्के निकले। लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने जॉर्ज के साथ पहले विकेट के लिए 90 रन जोड़े। सूर्यवंशी ने 33 गेंदों में 68 रन बटोरे और दसवें ओवर में पवेलियन लौटे। उन्होंने 9 चौके और चार छक्के जमाए। जॉर्ज ने कप्तान आयुष म्हात्रे (59 गेंदों में 62) के साथ दूसरे विकेट के लिए 114 रनों की दमदार पार्टनरशिप की। आयुष ने पांच चौके और चार छक्के लगाए। वह 27वें ओवर में आउट हुए। जॉज ने विहान मल्होत्रा के संग तीसरे विकेट के लिए 96 रनों की साझेदारी की और अफगानिस्तान की हार पर मुहर लगाई। वह 40वें ओवर में लौटे। विहान ने 47 गेंदों में नाबाद 38 रन बनाए, जिसमें तीन चौके हैं। अफगानिस्तान के लिए नूरिस्तानी उमरजई दो और वहीदुल्लाह जादरान ने दो विकेट लिए। भारत ने 10वीं बार अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई है। भारत टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है। उसने अब तक पांच खिताब जीते हैं।

भारत के खिलाफ पहली बार 300 प्लस रन इससे पहले, अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर निर्धारित 50 ओवर में चार विकेट पर 310 रन बनाए। अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार किसी टीम ने भारत के खिलाफ 300 प्लस रन जुटाए। फैसल शिनोजादा और उजेरुल्लाह नियाजई के शानदार शतकों की बदौलत अफगानिस्तान ने चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। शिनोजादा 93 गेंद में 110 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे जबकि नियाजई ने 86 गेंद में नाबाद 101 रन की पारी खेली। भारतीय गेंदबाज नियमित अंतराल पर विकेट झटकने में संघर्ष करते दिखे। उस्मान सादत (39) और खालिद अहमदजई (31) की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए 53 रन जोड़े। तेज गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन ने 13वें ओवर में खालिद के रूप में पहला विकेट लिया।