India vs England 4th T20I: कौन जीता कल का मैच, हैरी ब्रूक ने मचाई तबाही; भारत के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

India vs England 4th T20I Who Won Yesterday match- हैरी ब्रूक की तूफानी पारी के दम पर इंग्लैंड ने चौथे टी20 में भारत को 9 विकेट से रौंदकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। फिल सॉल्ट ने भी शानदार फिफ्टी जड़ी।

India vs England 4th T20I Who Won Yesterday match- इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला गुरुवार, 9 जुलाई की रात ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर खेला गया था। इस मैच में हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली मेजबान टीम ने 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज में अजेय बढ़त बनाई। 2-0 से सीरीज में आगे चल रही इंग्लैंड की टीम ने चौथा टी20 जीतकर 3-0 से सीरीज को अपने नाम किया। 5वां और आखिरी टी20 शनिवार 11 जुलाई को साउथहैंप्टन में खेला जाना है। चौथे टी20 में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए श्रेयस अय्यर की शानदार पारी के दम पर मेजबानों के सामने 159 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर को इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट की कमाल की पारियों के दम पर 13.5 ओवर में ही 9 विकेट रहते चेज कर लिया।

फिल सॉल्ट और हैरी ब्रूक ने खोले धागे 159 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। पहले दो ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 7 रन था। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने 6 छक्के जरूर खाए, मगर इस दौरान वह जोस बटलर का विकेट चटकाने में कामयाब रहे। तीसरे ओवर के बाद इंग्लैंड 1 विकेट के नुकसान पर 22 रन था। फिल सॉल्ट स्ट्रगल कर रहे थे। पहली 9 गेंदों पर वह 1 रन भी नहीं बना पाए थे। फिर चौथे ओवर में प्रिंस यादव की नो बॉल पर उन्होंने एक्सट्रा कवर के ऊपर से चौका लगाकर खाता खोला। सॉल्ट इसके बाद नहीं रुके। उन्होंने प्रिस को अगली दो गेंदों पर भी बैक टू बैक चौके लगाए।

वहीं हैरी ब्रूक ने अपनी पारी की दूसरी ही गेंद पर छक्का लगाकर इंटेंशन साफ कर दी थी। मगर पावरप्ले के बाद उन्होंने असली तबाही मचाई। वॉशिंगटन सुंदर के 8वें ओवर में उन्होंने तीन चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। ब्रूक इसके बाद नहीं रुके। उन्होंने महज 21 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की और अंत तक नाबाद रहे। 35 गेंदों पर उन्होंने 8 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 79 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 225.71 का रहा।

वहीं फिल सॉल्ट 42 गेंदों पर 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से 59 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड ने यह मैच 9 विकेट और 37 गेंदें शेष रहते जीता।