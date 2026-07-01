Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

India vs England 1st T20 मैच की LIVE Streaming सोनी पर नहीं होगी, फटाफट नया तरीका जान लीजिए

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

India vs England 1st T20I LIVE Streaming: इंडिया का इंग्लैंड दौरा आज से शुरू हो रहा है। भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ मिली हार का गुम भुलाकर मैदान पर उतरेगी। इस मैच को आप कहां लाइव देखें? ये जान लीजिए। 

India vs England 1st T20 मैच की LIVE Streaming सोनी पर नहीं होगी, फटाफट नया तरीका जान लीजिए

India vs England 1st T20I LIVE Streaming: इंडिया का इंग्लैंड दौरा आज यानी बुधवार एक जुलाई से शुरू हो रहा है। भारतीय टीम दो मैचों की टी20 सीरीज आयरलैंड में खेलकर आई थी, जहां श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम को हार मिली थी। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ ये टी20 सीरीज टीम इंडिया के लिए काफी अहम है। टीम इंडिया इस सीरीज का पहला मैच जीतने के इरादे से उतरेगी, लेकिन मेजबान इंग्लैंड के पास भी दमखम है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प और रोमांचक होने की उम्मीद है। अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो इसका तरीका जान लीजिए, क्योंकि दो अलग-अलग नेटवर्क्स पर मैचों का प्रसारण होने वाला है।

ये भी पढ़ें:क्या सितंबर में होगी इंडिया VS बांग्लादेश सीरीज? इस एक दस्तावेज ने खोल दी पोल

India vs England 1st T20I मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच डरहम के चेस्टर-ले-स्ट्रीट ग्राउंड में आज यानी बुधवार 1 जुलाई को खेला जाएगा।

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टी20 मैच कितने बजे शुरू होगा?

India vs England T20 Series का पहला मुकाबला लोकल टाइम के अनुसार दोपहर को साढ़े 5 बजे शुरू होगा, लेकिन उस समय भारत में रात के 10 बजे होंगे। टॉस की बात करें तो दोनों टीमों के कप्तान श्रेयस अय्यर और हैरी ब्रूक लोकल टाइम के अनुसार शाम को 5 बजे मैदान पर होंगे। उस समय भारत में रात के साढ़े 9 बजे होंगे।

India vs England 1st T20I Match की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

अगर आप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहले टी20 इंटरनेशनल मैच का लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सोनी लिव ऐप नहीं, बल्कि जियोहॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर लॉग इन लाइव स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए करना होगा, जहां हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी।

ये भी पढ़ें:न्यूजीलैंड की वनडे टीम का ऐलान, नए खिलाड़ी को मिला मौका; जैकब डफी की हुई वापसी

IND vs ENG 1st T20I मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख पाएंगे?

अगर आप भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेले जाने वाले पहले टी20 मैच को टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं तो इसके लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क नहीं, बल्कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनल्स को ट्यून इन करना होगा। यहां अलग-अलग चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में कमेंट्री आप सुन पाएंगे। जियोस्टार के पास इस सीरीज के डिजिटल राइट्स हैं और सोनी के पास लीनियर यानी टीवी के राइट्स हैं।

वहीं, अगर आप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से जुड़ी दिलचस्प खबरें पढ़ना चाहते हैं या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टी20 सीरीज का लाइव स्कोर देखना चाहते हैं या फिर क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों में आपकी दिलचस्पी है तो आप लाइव हिन्दुस्तान के क्रिकेट सेशन को फॉलो कर सकते हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
India Vs England
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।