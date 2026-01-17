IND vs BAN U19 World Cup Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच, कहां और कैसे देखें लाइव?

संक्षेप: India vs Bangladesh Live Streaming U19 World Cup- इंडिया वर्सेस बांग्लादेश अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच आज बुलावायो में खेला जाना है। भारत ने अपने पहले मैच में यूएसए को धूल चटाई थी।

India vs Bangladesh Live Streaming U19 World Cup- इंडिया वर्सेस बांग्लादेश अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच आज यानी शनिवार, 17 जनवरी को खेला जाना है। आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया का यह इस वर्ल्ड कप का दूसरा मैच है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में यूएसए पर 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। वहीं बांग्लादेश आज भारत के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करेगा। पहले मैच में फ्लॉप हुए वैभव सूर्यवंशी पर भी आज हर किसी की नजरें रहेगी। वैभव के अलावा आयुष म्हात्रे, अभिज्ञान कुंडू, हेनिल पटेल और दीपेश देवेन्द्रन भी स्पॉटलाइट में होंगे। आईए एक नजर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर डालते हैं-

इंडिया वर्सेस बांग्लादेश U19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच कब खेला जाएगा? India vs Bangladesh U19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच आज यानी शनिवार, 17 जनवरी को खेला जाएगा।

IND vs BAN U19 World Cup 2026 का 7वां मैच कहां खेला जाएगा? इंडिया वर्सेस बांग्लादेश U19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच बुलावेयो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।

India vs Bangladesh U19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच कितने बजे शुरू होगा? IND vs BAN U19 World Cup 2026 का 7वां मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानी साढ़े 12 बजे मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस बांग्लादेश U19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव? India vs Bangladesh U19 वर्ल्ड कप 2026 के 7वें मैच का टीवी पर आप लुत्फ स्टार स्पोर्ट्स पर उठा सकते हैं।

IND vs BAN U19 World Cup 2026 के 7वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी? इंडिया वर्सेस बांग्लादेश U19 वर्ल्ड कप 2026 के 7वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉस्टार ऐप पर होगी। इसके अलावा IND vs BAN लाइव स्कोर और मैच से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप लाइवहिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर विजिट कर सकते हैं।

इंडिया वर्सेस बांग्लादेश U19 वर्ल्ड कप स्क्वॉड- भारत U19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल, किशन कुमार सिंह, आरोन जॉर्ज, उधव मोहन, मोहम्मद एनान