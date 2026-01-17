Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India vs Bangladesh Live Streaming U19 World Cup 7th Match When Where and How To Watch IND vs BAN U19 Live Match
IND vs BAN U19 World Cup Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच, कहां और कैसे देखें लाइव?

IND vs BAN U19 World Cup Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच, कहां और कैसे देखें लाइव?

संक्षेप:

India vs Bangladesh Live Streaming U19 World Cup- इंडिया वर्सेस बांग्लादेश अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच आज बुलावायो में खेला जाना है। भारत ने अपने पहले मैच में यूएसए को धूल चटाई थी।

Jan 17, 2026 08:18 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

India vs Bangladesh Live Streaming U19 World Cup- इंडिया वर्सेस बांग्लादेश अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच आज यानी शनिवार, 17 जनवरी को खेला जाना है। आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया का यह इस वर्ल्ड कप का दूसरा मैच है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में यूएसए पर 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। वहीं बांग्लादेश आज भारत के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करेगा। पहले मैच में फ्लॉप हुए वैभव सूर्यवंशी पर भी आज हर किसी की नजरें रहेगी। वैभव के अलावा आयुष म्हात्रे, अभिज्ञान कुंडू, हेनिल पटेल और दीपेश देवेन्द्रन भी स्पॉटलाइट में होंगे। आईए एक नजर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर डालते हैं-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:AFG ने कर दिया बड़ा उलटफेर, PAK पॉइंट्स टेबल में सबसे फिसड्डी; भारत नंबर-1

इंडिया वर्सेस बांग्लादेश U19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच कब खेला जाएगा?

India vs Bangladesh U19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच आज यानी शनिवार, 17 जनवरी को खेला जाएगा।

IND vs BAN U19 World Cup 2026 का 7वां मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस बांग्लादेश U19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच बुलावेयो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।

India vs Bangladesh U19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND vs BAN U19 World Cup 2026 का 7वां मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानी साढ़े 12 बजे मैदान पर उतरेंगे।

ये भी पढ़ें:बाबर से हुई नोंकझोक पर स्मिथ ने तोड़ी चुप्पी, बताया सिंगल ना लेने का असली कारण

इंडिया वर्सेस बांग्लादेश U19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव?

India vs Bangladesh U19 वर्ल्ड कप 2026 के 7वें मैच का टीवी पर आप लुत्फ स्टार स्पोर्ट्स पर उठा सकते हैं।

IND vs BAN U19 World Cup 2026 के 7वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

इंडिया वर्सेस बांग्लादेश U19 वर्ल्ड कप 2026 के 7वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉस्टार ऐप पर होगी। इसके अलावा IND vs BAN लाइव स्कोर और मैच से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप लाइवहिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर विजिट कर सकते हैं।

इंडिया वर्सेस बांग्लादेश U19 वर्ल्ड कप स्क्वॉड-

भारत U19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल, किशन कुमार सिंह, आरोन जॉर्ज, उधव मोहन, मोहम्मद एनान

बांग्लादेश U19 टीम: जवाद अबरार, एमडी रिफत बेग, मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम (कप्तान), कलाम सिद्दीकी अलीन, मोहम्मद रिजन होसन, मोहम्मद फरीद हसन फैसल (विकेटकीपर), इकबाल हुसैन इमोन, शेख पावेज़ जिबोन, मोहम्मद समियुन बसीर रतुल, अल फहद, साद इस्लाम रज़िन, शादीन इस्लाम, मोहम्मद अब्दुल्ला, शाहरिया अल-अमीन, शहरयार अहमद

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs Bangladesh U19 World Cup
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |