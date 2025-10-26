Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़india vs Bangladesh live score womens world cup 2025 today match indw vs banw scorecard updates at Dr DY Patil Sports
INDW vs BANW Live Score: भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ जीता टॉस, हरमनप्रीत ने किए कई बदलाव

INDW vs BANW Live Score: भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ जीता टॉस, हरमनप्रीत ने किए कई बदलाव

संक्षेप: India Women vs Bangladesh Women Live Score: महिला विश्व कप 2025 के 28वें मुकाबले में भारतीय महिला टीम और बांग्लादेश महिला टीम आमने-सामने हैं। ये विश्व कप का आखिरी लीग मुकाबला है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। 

Sun, 26 Oct 2025 03:16 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

INDW vs BANW Live Score womens world cup 2025 : भारत और बांग्लादेश के बीच महिला विश्व कप का 28वां मुकाबला रविवार को डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जा रहा है। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने तीन बदलाव किए हैं। भारत ने अपने अंतिम एकादश में तीन बदलाव करते हुए रिचा घोष, क्रांति गौड़ और स्नेह राणा की जगह उमा छेत्री, राधा यादव और अमनजोत कौर को शामिल किया। उमा डेब्यू कर रहीं हैं। बारिश के कारण टॉस 35 मिनट देरी से हुआ। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है, जहां उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं बांग्लादेश की टीम अभी तक टूर्नामेंट में सिर्फ एक मुकाबला जीत सकी है।

india vs Bangladesh live score-

IND vs BAN Live Score: भारतीय महिला (प्लेइंग इलेवन): प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, उमा छेत्री (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरानी, ​​रेणुका सिंह ठाकुर

IND vs BAN Live Score: बांग्लादेश महिला टीम (प्लेइंग इलेवन): सुमैया अख्तर, रुब्या हैदर झेलिक, शर्मिन अख्तर, शोभना मोस्टरी, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोर्ना अख्तर, रितु मोनी, रबेया खान, नाहिदा अख्तर, निशिता अख्तर निशी, मारुफा अख्तर

IND vs BAN Live Score: भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने तीन बदलाव किए हैं।

IND vs BAN Live Score: भारत और बांग्लादेश के बीच रविवार को महिला विश्व कप 2025 का आखिरी लीग मुकाबला रविवार को डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Women Cricket Team
लेटेस्ट Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |