INDW vs BANW Live Score: भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ जीता टॉस, हरमनप्रीत ने किए कई बदलाव
संक्षेप: India Women vs Bangladesh Women Live Score: महिला विश्व कप 2025 के 28वें मुकाबले में भारतीय महिला टीम और बांग्लादेश महिला टीम आमने-सामने हैं। ये विश्व कप का आखिरी लीग मुकाबला है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।
INDW vs BANW Live Score womens world cup 2025 : भारत और बांग्लादेश के बीच महिला विश्व कप का 28वां मुकाबला रविवार को डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जा रहा है। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने तीन बदलाव किए हैं। भारत ने अपने अंतिम एकादश में तीन बदलाव करते हुए रिचा घोष, क्रांति गौड़ और स्नेह राणा की जगह उमा छेत्री, राधा यादव और अमनजोत कौर को शामिल किया। उमा डेब्यू कर रहीं हैं। बारिश के कारण टॉस 35 मिनट देरी से हुआ। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है, जहां उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं बांग्लादेश की टीम अभी तक टूर्नामेंट में सिर्फ एक मुकाबला जीत सकी है।
india vs Bangladesh live score-
IND vs BAN Live Score: भारतीय महिला (प्लेइंग इलेवन): प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, उमा छेत्री (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरानी, रेणुका सिंह ठाकुर
IND vs BAN Live Score: बांग्लादेश महिला टीम (प्लेइंग इलेवन): सुमैया अख्तर, रुब्या हैदर झेलिक, शर्मिन अख्तर, शोभना मोस्टरी, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोर्ना अख्तर, रितु मोनी, रबेया खान, नाहिदा अख्तर, निशिता अख्तर निशी, मारुफा अख्तर
