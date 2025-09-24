India vs Bangladesh Asia Cup Live Streaming Know When Where and How To Watch IND vs BAN Today Match Online Free India vs Bangladesh Asia Cup Live Streaming: फ्री में आज कैसे उठाएं IND vs BAN मैच का लुत्फ, जानें कहां देखें लाइव, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India vs Bangladesh Asia Cup Live Streaming Know When Where and How To Watch IND vs BAN Today Match Online Free

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 07:03 AM
India vs Bangladesh Asia Cup Live Streaming- इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 का मुकाबला आज यानी बुधवार, 24 सितंबर को खेला जाना है। IND vs BAN मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे। भारत और बांग्लादेश दोनों टीमों की नजरें यह मैच जीतकर एशिया कप 2025 फाइनल में अपनी जगह बनाने पर होगी, दोनों ही टीमें अपना-अपना पहला मैच जीतकर यहां पहुंची है। बांग्लादेश ने सुपर-4 के पहले मुकाबले में जहां श्रीलंका को पटखनी दी थी, वहां भारत ने पाकिस्तान को रौंदा था। आईए एक नजर भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 मुकाबले की अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

IND vs BAN लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच कब खेला जाएगा?

India vs Bangladesh एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच आज यानी बुधवार, 24 सितंबर को खेला जाना है।

IND vs BAN एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

India vs Bangladesh एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND vs BAN एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच को टीवी पर कैसे देखें लाइव?

India vs Bangladesh एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच का टीवी पर लाइव लुत्फ आप सोनी स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर उठा सकते हैं। वहीं डीडी स्पोर्ट्स पर आप भारत बनाम बांग्लादेश मैच को फ्री में लाइव देख सकते हैं।

IND vs BAN एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच का भारतीय फैंस लुत्फ SonyLIV पर उठा सकते हैं, हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग फ्री नहीं होगी, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। भारत बनाम पाकिस्तान लाइव स्कोर और मैच से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप लाइवहिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर भी विजिट कर सकते हैं।

इंडिया वर्सेस बांग्लादेश स्क्वॉड

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा

बांग्लादेश टीम: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन, नसुम अहमद, तस्किन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, नुरुल हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, परवेज हुसैन एमोन, तंजीम हसन साकिब

