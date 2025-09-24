India vs Bangladesh live score: ‘पंजा’ मारकर फाइनल में पहुंचने उतरेगा भारत, बांग्लादेश के लड़ाकों से टक्कर India vs Bangladesh asia cup 2025 Super Fours live score IND vs BAN cricket match at Dubai Cricket Stadium bumrah Rahman - cricket news
LIVE Updatesरिफ्रेश

India vs Bangladesh Asia cup 2025 live score: बुधवार को एशिया कप के सुपर-4 चरण में भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने-सामने होंगी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मुकाबला होगा।

भारत बनाम बांग्लादेश लाइव स्कोर

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Wed, 24 Sep 2025 10:36 AM
India vs Bangladesh live score: भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 का 16वां मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश की टीमें पहली बार टूर्नामेंट में आमने- सामने होंगी। भारतीय टीम ने एशिया कप में अपने सभी मुकाबले जीते हैं, जबकि बांग्लादेश की टीम ने एक मुकाबला गंवाया है। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी, वो फाइनल के करीब पहुंच जाएगी। सुपर फोर में श्रीलंका की टीम बाहर होने के करीब है, ऐसे में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच फाइनल में पहुंचने की रेस बरकरार है।

24 Sept 2025, 10:37:03 AM IST

India vs Bangladesh live score: भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर-4 मैच

India vs Bangladesh live score: भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 का सुपर फोर मुकाबला खेला जाएगा। बुधवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मुकाबले जीतने वाली टीम टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने के करीब पहुंच जाएगी। एशिया कप 2025 में भारत ने चार और बांग्लादेश ने तीन मुकाबले जीते हैं।

