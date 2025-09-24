India vs Bangladesh live score: भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर-4 मैच

India vs Bangladesh live score: भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 का 16वां मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश की टीमें पहली बार टूर्नामेंट में आमने- सामने होंगी। भारतीय टीम ने एशिया कप में अपने सभी मुकाबले जीते हैं, जबकि बांग्लादेश की टीम ने एक मुकाबला गंवाया है। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी, वो फाइनल के करीब पहुंच जाएगी। सुपर फोर में श्रीलंका की टीम बाहर होने के करीब है, ऐसे में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच फाइनल में पहुंचने की रेस बरकरार है।