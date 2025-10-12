Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India vs Australia Women Live Streaming ICC Womens Cricket World Cup 13th Match How To Watch IND W vs AUS W Scorecard

IND W vs AUS W Live Streaming: वुमेंस वर्ल्ड कप में आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच, जानें कब कहां और कैसे देखें लाइव

India vs Australia Women Live Streaming- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मैच आज विशाखापत्तनम में खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 06:36 AM
share Share
Follow Us on
IND W vs AUS W Live Streaming: वुमेंस वर्ल्ड कप में आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच, जानें कब कहां और कैसे देखें लाइव

India vs Australia Women Live Streaming- इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मैच आज विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। IND W vs AUS W मैच भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कैप्टन आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेगी। वुमेंस वर्ल्ड कप में भारत के लिए यह सबसे बड़ा मैच होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। अगर हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस बाधा को पार कर लेती है तो उनकी आगे की राह आसान हो जाएगी। भारत यहां अपना पिछला मैच साउथ अफ्रीका से हारकर पहुंचा है, वहीं ऑस्ट्रेलिया अभी तक टूर्नामेंट में अजेय रहा है। आईए एक नजर India Women vs Australia Women मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर डालते हैं-

ये भी पढ़ें:इंग्लैंड ने AUS से छीना ताज, भारत को नंबर-1 बनने के लिए अब क्या करना होगा?

इंडिया वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मैच कब खेला जाएगा?

India Women vs Australia Women आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मैच आज यानी रविवार, 12 अक्टूबर को खेला जाएगा।

IND W vs AUS W ICC Womens Cricket World Cup का 13वां मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मैच विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

India Women vs Australia Women आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND W vs AUS W ICC Womens Cricket World Cup का 13वां मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस आधा घंटा पहले यानी 2 बजकर 30 मिनट पर होगा।

ये भी पढ़ें:नामीबिया ने किया हैरतअंगेज उलटफेर, आखिरी गेंद पर साउथ अफ्रीका से छीनी जीत

इंडिया वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव?

India Women vs Australia Women आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के 13वें मैच का टीवी पर लुत्फ आप स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स पर उठा सकते हैं।

IND W vs AUS W ICC Womens Cricket World Cup के 13वां मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

इंडिया वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के 13वें मैच का ऑनलाइन लुत्फ आप जियोहॉटस्टर पर उठा सकते हैं, अगर आपके पास हॉटस्टार का स्पेशल प्लान है तो इस मैच का लुत्फ आप बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस हेड टू हेड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक वनडे क्रिकेट के इतिहास में 59 मैच हुए हैं, जिसमें 48 मैच जीतकर कंगारुओं ने अपना दबदबा बनाया हुआ है, वहीं भारत के हाथ 11 ही जीत लगी है। बात वुमेंस वर्ल्ड कप के हेड टू हेड की करें तो यहां भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ खेले 13 में से 10 वर्ल्ड कप मैच जीते हैं, वहीं भारत को तीन बार ही कंगारुओं के खिलाफ सफलता मिली है।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वुमेंस वर्ल्ड कप स्क्वॉड

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम: एलिसा हीली (विकेट कीपर/कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहैम, किम गार्थ, अलाना किंग, मेगन शुट्ट, हीथर ग्राहम, सोफी मोलिनक्स, डार्सी ब्राउन, जॉर्जिया वोल

भारत महिला टीम: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, ऋचा घोष (विकेट कीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, उमा छेत्री

Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |