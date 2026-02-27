INDW vs AUSW LIVE Score: करो या मरो के मैच में इंडिया ने जीता टॉस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनी बैटिंग
INDW vs AUSW 2nd ODI LIVE Score: टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है।
INDW vs AUSW 2nd ODI LIVE Score: टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज होबार्ट में खेला जा रहा है। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। भारत के लिए यह मैच सीरीज में बने रहने के लिए अहम है, क्योंकि पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अगर भारतीय टीम इस मैच में जीत नहीं दर्ज कर पाई तो सीरीज को हार जाएगी। इससे पहले तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली गई थी, जिसे भारतीय टीम ने 2-1 से अपने नाम किया था। इस दौरे पर 3-3 मैचों की टी20 और वनडे सीरीज और एक टेस्ट मैच भी टीम इंडिया को खेलना है।
इंडिया वुमेन प्लेइंग इलेवन: स्मृति मंधाना, प्रतीक रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, काश्वी गौतम, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, श्री चरणी
ऑस्ट्रेलिया वुमेन प्लेइंग XI: एलिसा हीली (कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेट कीपर), एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, निकोला कैरी, अलाना किंग, मेगन शुट और डार्सी ब्राउन
India Women vs Australia Women 2nd ODI Match Live Scorecard
टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस अहम मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।
