भारत का अगला मैच कब? IND vs AUS टी20 सीरीज की डेट और टाइमिंग कर लीजिए नोट

संक्षेप: India vs Australia T20I Series Schedule- ऑस्ट्रेलिया में तीन मैच की वनडे सीरीज खेलने के बाद भारत को अब मेजबानों के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज खेलनी है। टी20 सीरीज का आगाज 29 अक्टूबर को खेले जाने वाले पहले मैच से होगा।

India vs Australia T20I Series Schedule- इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के बाद अब टी20 की बारी है। शुभमन गिल की अगुवाई में भारत को वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सिडनी में खेले गए तीसरे और आखिरी मुकाबले ने फैंस का दिल जीत लिया। दरअसल, इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने खूब तबाही मचाई और भारत ने मैच को 9 विकेट से जीतकर सूपड़ा साफ होने से बजाया। वनडे के बाद अब टी20 सीरीज की बारी है, जिसमें टीम इंडिया की कप्तान सूर्यकुमार यादव करेंगे। आईए एक नजर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 मैच की टी20 सीरीज से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 मैच की टी20 सीरीज का आगाज 29 अक्टूबर से कैनबरा के मनुका ओवल में खेले जाने वाले पहले मैच से होगा। इसके बाद 31 अक्टूबर को दूसरा टी20 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। सीरीज के आखिरी तीन मैच 2,6 और 8 नवंबर को होंगे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होंगे।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज शेड्यूल- IND vs AUS पहला टी20: 29 अक्टूबर, कैनबरा

IND vs AUS दूसरा टी20: 31 अक्टूबर, मेलबर्न

IND vs AUS तीसरा टी20: 2 नवंबर, होबार्ट

IND vs AUS चौथा टी20: 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट

IND vs AUS पांचवां टी20: 8 नवंबर, ब्रिस्बेन

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 स्क्वॉड- भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर

ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट (गेम 1-3), जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन (गेम 3-5), टिम डेविड, बेन द्वारशुइस (गेम 4-5), नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड (गेम 1-2), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल (गेम 3-5), मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जैंपा