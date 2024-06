LIVE UPDATES रिफ्रेश

IND vs AUS मैच पर बारिश का साया, जानिए कैसा रहेगा सेंट लूशिया में मौसम का मिजाज

IND vs AUS Weather Updates: टी20 वर्ल्ड कप में आज सुपर 8 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है। यह मैच सेंट लूशिया के डैरेन सैमी स्टेडियम में खेला जाएगा। सेंट लूशिया में लगातार मौसम खराब है।

Rain covers are deployed onto the pitch at the end of the first innings of the ICC men's Twenty20 World Cup 2024 Super Eight cricket match between Australia and Bangladesh at Sir Vivian Richards Stadium in North Sound, Antigua and Barbuda, on June 20, 2024. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

IND vs AUS Weather Updates: टी20 वर्ल्ड कप में आज सुपर 8 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है। यह मैच सेंट लूशिया के डैरेन सैमी स्टेडियम में खेला जाएगा। सेंट लूशिया में लगातार मौसम खराब है। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की धूप खिली रह सकती है, लेकिन साथ ही कुछ हिस्सों में गरज-चमक की भी आशंका जताई गई है। इसके मुताबिक आसमान में 85 फीसदी बादल हैं। ऐसे में मैच के दौरान बारिश दखल देगी, इस बात के चांसेज काफी ज्यादा हैं। IND vs AUS Weather Updates: भारत को होगा फायदा अगर बारिश के कारण मैच रद्द हो जाता है तो फिर टीम इंडिया को फायदा होगा और टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, जहां मुकाबला इंग्लैंड से होगा और 2022 के टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल को दोहराया जाएगा। IND vs AUS Weather Updates: पूरा मैच होने की संभावना कम IND vs AUS Weather Updates: इसके अलावा पूरे दिन 70 फीसदी से अधिक बारिश होने की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में पूरे 40 ओवर फेंके जाने की संभावना बेहद कम है। वहीं, कंप्लीट वॉशआउट का भी डर है। IND vs AUS Weather Updates: ऐसी है मौसम विभाग की चेतावनी IND vs AUS Weather Updates: एक्यूवेदर के मुताबिक पूरे शहर में पूरे दिन बारिश का अनुमान जताया गया है। स्थानीय समयानुसार इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच 10.30 पर शुरू होगा। इससे पहले भी बारिश होने की आशंका है। वहीं, मैच शुरू होने के बाद भी आसमान साफ होने के आसार नहीं हैं।