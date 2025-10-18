Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India vs Australia Live Telecast 1st ODI When Where and How To Watch IND vs AUS Match Live Streaming Free
India vs Australia Live Telecast: बदल गई है IND vs AUS मैच देखने की जगह और टाइमिंग, यहां देखें अब लाइव स्ट्रीमिंग

India vs Australia Live Telecast: बदल गई है IND vs AUS मैच देखने की जगह और टाइमिंग, यहां देखें अब लाइव स्ट्रीमिंग

संक्षेप: India vs Australia Live Telecast 1st ODI: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, वहीं लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टर पर होगी।

Sat, 18 Oct 2025 10:11 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

India vs Australia Live Telecast 1st ODI: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 मैच की वनडे सीरीज के साथ भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज होगा। IND vs AUS पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में हर किसी की निगाहें रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी पर होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार यह दोनों दिग्गज इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेंगे। कोहली-रोहित टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, ऐसे में वह 50 ओवर फॉर्मेट में ही फैंस का मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे। इस दौरे से पहले रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई है और टेस्ट के बाद वनडे टीम की कमान भी शुभमन गिल को सौंपी गई है। नए कप्तान के अंडर रोहित-कोहली इस बार खेलते नजर आएंगे। आईए एक नजर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-

ये भी पढ़ें:कोहली छीनेंगे सचिन के सिर का ताज! 148 साल के क्रिकेट इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे कब खेला जाएगा?

India vs Australia पहला वनडे रविवार, 19 अक्टूबर को खेला जाएगा।

IND vs AUS 1st ODI कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा।

India vs Australia पहला वनडे कितने बजे शुरू होगा?

IND vs AUS 1st ODI भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -शुभमन गिल और मिचेल मार्श- आधा घंटा पहले यानी साढ़े 8 बजे मैदान पर उतरेंगे।

ये भी पढ़ें:भारत को कैसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? अब तक कितनी टीमों ने किया क्वालीफाई

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे टीवी पर कैसे देखें लाइव?

India vs Australia पहले वनडे का लाइव प्रसारण भारतीय फैंस सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देख सकते हैं।

IND vs AUS 1st ODI की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का ऑनलाइन लुत्फ भारतीय फैंस जियोहॉटस्टार पर उठा सकते हैं।

India vs Australia पहले वनडे को फ्री में कैसे देखें लाइव?

IND vs AUS 1st ODI को फ्री में आप लाइव डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs Australia
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |