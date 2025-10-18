India vs Australia Live Telecast: बदल गई है IND vs AUS मैच देखने की जगह और टाइमिंग, यहां देखें अब लाइव स्ट्रीमिंग
संक्षेप: India vs Australia Live Telecast 1st ODI: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, वहीं लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टर पर होगी।
India vs Australia Live Telecast 1st ODI: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 मैच की वनडे सीरीज के साथ भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज होगा। IND vs AUS पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में हर किसी की निगाहें रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी पर होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार यह दोनों दिग्गज इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेंगे। कोहली-रोहित टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, ऐसे में वह 50 ओवर फॉर्मेट में ही फैंस का मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे। इस दौरे से पहले रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई है और टेस्ट के बाद वनडे टीम की कमान भी शुभमन गिल को सौंपी गई है। नए कप्तान के अंडर रोहित-कोहली इस बार खेलते नजर आएंगे। आईए एक नजर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे कब खेला जाएगा?
India vs Australia पहला वनडे रविवार, 19 अक्टूबर को खेला जाएगा।
IND vs AUS 1st ODI कहां खेला जाएगा?
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा।
India vs Australia पहला वनडे कितने बजे शुरू होगा?
IND vs AUS 1st ODI भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -शुभमन गिल और मिचेल मार्श- आधा घंटा पहले यानी साढ़े 8 बजे मैदान पर उतरेंगे।
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे टीवी पर कैसे देखें लाइव?
India vs Australia पहले वनडे का लाइव प्रसारण भारतीय फैंस सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देख सकते हैं।
IND vs AUS 1st ODI की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का ऑनलाइन लुत्फ भारतीय फैंस जियोहॉटस्टार पर उठा सकते हैं।
India vs Australia पहले वनडे को फ्री में कैसे देखें लाइव?
IND vs AUS 1st ODI को फ्री में आप लाइव डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं।