India vs Australia Live Telecast: बदल गई है IND vs AUS मैच देखने की जगह और टाइमिंग, यहां देखें अब लाइव स्ट्रीमिंग

India vs Australia Live Telecast 1st ODI: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 मैच की वनडे सीरीज के साथ भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज होगा। IND vs AUS पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में हर किसी की निगाहें रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी पर होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार यह दोनों दिग्गज इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेंगे। कोहली-रोहित टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, ऐसे में वह 50 ओवर फॉर्मेट में ही फैंस का मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे। इस दौरे से पहले रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई है और टेस्ट के बाद वनडे टीम की कमान भी शुभमन गिल को सौंपी गई है। नए कप्तान के अंडर रोहित-कोहली इस बार खेलते नजर आएंगे। आईए एक नजर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-