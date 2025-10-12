Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेटIndia Women vs Australia Women LIVE: अफ्रीका की हार को भुलाकर ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने उतरेगी भारतीय टीम
LIVE Updatesरिफ्रेश

India Women vs Australia Women LIVE: अफ्रीका की हार को भुलाकर ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने उतरेगी भारतीय टीम

INDW vs AUSW Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वनडे विश्व कप का 13वां मुकाबला रविवार को डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत को पिछले मैच में अफ्रीका ने हराया था।

India Women vs Australia Women LIVE: अफ्रीका की हार को भुलाकर ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने उतरेगी भारतीय टीम

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया लाइव

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 12 Oct 2025 01:10 PM
हमें फॉलो करें

INDW vs AUSW Live Score womens world cup 2025: भारतीय महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच रविवार को महिला विश्व कप का 13वां मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली टीम को पिछले मैच में साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था। अफ्रीका के खिलाफ टीम ने जीता हुआ मुकाबला गंवाया था। हालांकि इससे पहले भारत ने श्रीलंका और पाकिस्तान को हराया था। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर दमदार शुरुआत की है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को हराया है।

12 Oct 2025, 01:10:13 PM IST

INDW vs AUSW Live Score: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 13वां मुकाबला

INDW vs AUSW Live Score: भारतीय महिला टीम रविवार को आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के 13वें मैच में डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम से भिड़ेगी। दोनों टीमों ने 2-2 मुकाबले जीते हैं।

PreviousNext
Indian Women Cricket Team

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।