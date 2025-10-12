India Women vs Australia Women LIVE: अफ्रीका की हार को भुलाकर ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने उतरेगी भारतीय टीम

12 Oct 2025, 01:10:13 PM IST
INDW vs AUSW Live Score womens world cup 2025: भारतीय महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच रविवार को महिला विश्व कप का 13वां मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली टीम को पिछले मैच में साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था। अफ्रीका के खिलाफ टीम ने जीता हुआ मुकाबला गंवाया था। हालांकि इससे पहले भारत ने श्रीलंका और पाकिस्तान को हराया था। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर दमदार शुरुआत की है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को हराया है।
INDW vs AUSW Live Score: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 13वां मुकाबला
INDW vs AUSW Live Score: भारतीय महिला टीम रविवार को आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के 13वें मैच में डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम से भिड़ेगी। दोनों टीमों ने 2-2 मुकाबले जीते हैं।