India vs Australia 3rd ODI Live Cricket Score: शुभमन गिल ने लगाई टॉस हारने की हैट्रिक, प्लेइंग XI में 2 बड़े बदलाव

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लाइव स्कोर

Sat, 25 Oct 2025 08:40 AM

India vs Australia Live Cricket Score 3rd ODI- इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीन मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। शुभमन गिल लगातार तीसरा टॉस हारे। भारतीय प्लेइंग XI में दो बड़े बदलाव हुए हैं। नीतिस कुमार रेड्डी और अर्शदीप सिंह की जगह कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा की एंट्री हुई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी एक बदलाव किया है। सीरीज के पहले दो मैच जीतकर 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी मेजबान टीम की नजरें तीसरे मुकाबले को भी अपने नाम करने पर होगी। वहीं शुभमन गिल की टीम व्हाइटवॉश से बचना चाहेगी। वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया आज तक भारत का सूपड़ा साफ नहीं कर पाया है। अगर आज ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे जीतता है तो यह शुभमन गिल की कप्तानी पर कलंक होगा। भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, नाथन एलिस, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड

25 Oct 2025, 08:40:02 AM IST India vs Australia Live Cricket Score- लगातार 18वां टॉस हारा भारत India vs Australia Live Cricket Score- भारत ने आखिरी बार वनडे क्रिकेट में टॉस वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जीता था। उसके बाद टीम इंडिया लगातार 18 टॉस हार चुकी है। इस दौरान कप्तान बदल गया, मगर किस्मत नहीं।

25 Oct 2025, 08:37:37 AM IST India vs Australia Live Cricket Score- शुभमन गिल फिर हारे टॉस India vs Australia Live Cricket Score- भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, नाथन एलिस, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड

25 Oct 2025, 08:18:32 AM IST India vs Australia Live Cricket Score- कैसा रहेगा सिडनी की पिच का मिजाज India vs Australia Live Cricket Score- सिडनी की पिच कुछ हद तक एडिलेड जैसी ही होगी, जिसका मतलब यह होगा कि दोनों बल्लेबाजी इकाइयों के लिए रन बनाने के अवसर होंगे।

25 Oct 2025, 08:04:55 AM IST India vs Australia Live Cricket Score- सिडनी में संघर्ष करते हैं विराट कोहली India vs Australia Live Cricket Score- किसी भी मैदान पर कोहली का सबसे कम वनडे औसत (कम से कम 5 पारियां) सिडनी में 24.33* कटक में 24.60 दाम्बुला में 27.00 चिन्नास्वामी में 29.00 अहमदाबाद में 29.80

25 Oct 2025, 07:59:43 AM IST India vs Australia Live Cricket Score- 25 अक्टूबर को खामोश रहता है विराट कोहली का बल्ला India vs Australia Live Cricket Score- 25 अक्टूबर को विराट कोहली का स्कोर 25/10/2009 - 30 v AUS (ODI) 25/10/2011 - 0 v ENG (ODI) 25/10/2015 - 7 v SA (ODI) 25/10/2017 - 29 v NZ (ODI) 25/10/2024 - 1 v NZ (Test)

25 Oct 2025, 07:45:17 AM IST India vs Australia Live Cricket Score- सिडनी में भारत का रिकॉर्ड India vs Australia Live Cricket Score- ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में भारत ने 19 वनडे खेले हैं जिसमें उन्हें सिर्फ 2 बार ही जीत मिली है, वहीं 16 बार हार का सामना करना पड़ा है।

25 Oct 2025, 07:26:36 AM IST India vs Australia Live Cricket Score- शुभमन गिल की कप्तानी में लग सकता है कलंक India vs Australia Live Cricket Score- वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया ने आज तक भारत का सूपड़ा साफ नहीं किया है, मगर शुभमन गिल की अगुवाई में पहले दो मुकाबले हारने के बाद भारत पर यह खतरा मंडरा रहा है।

25 Oct 2025, 07:16:58 AM IST India vs Australia Live Cricket Score- रोहित-कोहली का ऑस्ट्रेलिया में आखिरी मैच India vs Australia Live Cricket Score- रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए यह ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है। दोनों दिग्गज टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में भारत की अगली वनडे सीरीज काफी दूर है।

25 Oct 2025, 07:03:55 AM IST India vs Australia Live Cricket Score- तीसरे वनडे के लिए भारत की संभावित XI India vs Australia Live Cricket Score- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी/ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर/कुलदीप यादव, हर्षित राणा/प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

25 Oct 2025, 06:57:46 AM IST India vs Australia Live Cricket Score- क्या कुलदीप यादव को मिलेगा मौका? India vs Australia Live Cricket Score- पहले दो वनडे में बल्लेबाजी में गहराई डालने के लिए अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे हरफनमौला स्पिनर्स को कुलदीप यादव के ऊपर जगह दी गई। मगर अब समय आ गया है कि बल्लेबाज अपनी जिम्मेदारी उठाए और भारत अपने बॉलिंग अटैक को मजबूत करें।

25 Oct 2025, 06:44:57 AM IST India vs Australia Live Cricket Score- भारतीय स्क्वॉड India vs Australia Live Cricket Score- रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल