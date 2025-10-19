IND vs AUS Live Score 1st ODI: पर्थ में बारिश ने दी दस्तक, कहीं बढ़ ना जाए रोहित-कोहली का इंतजार; जानें कब होगा टॉस

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे

India vs Australia Live Cricket Score 1st ODI: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीन मैच की वनडे सीरीज का पहला मैच आज यानी रविवार, 19 अक्टूबर को खेला जाना है। यह मैच पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा। IND vs AUS मैच भारतीय समयानुसार 9 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -शुभमन गिल और मिचेल मार्श- आधा घंटा पहले साढ़े 8 बजे मैदान पर उतरेंगे। इस मैच के जरिए शुभमन गिल अपने वनडे कैप्टेंसी का डेब्यू करेंगे। टेस्ट के बाद उन्हें 50 ओवर फॉर्मेट की बागडोर सौंपी गई है। वहीं कई महीनों बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली एक्शन में नजर आएंगे। यह दोनों दिग्गज अब टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं।

19 Oct 2025, 08:10:21 AM IST India vs Australia Live Cricket Score: कब होगा टॉस India vs Australia Live Cricket Score: फिलहाल टॉस के समय में कोई बदलाव की जानकारी नहीं है। तय समयानुसार IND vs AUS पहले वनडे मैच का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े आठ बजे होगा। वहीं मैच 9 बजे शुरू होगा।

19 Oct 2025, 08:04:45 AM IST IND vs AUS Live Score: पर्थ में बारिश IND vs AUS Live Score: मैच शुरू होने से पहले फैंस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। पर्थ में इस समय बारिश जारी है। अब देखना होगा कि यह पासिंग शावर है या फिर यह बारिश लंबी चलेगी। आपडेट के लिए बने रहिए।

19 Oct 2025, 07:58:35 AM IST IND vs AUS Live Score: कितने बजे शुरू होगा IND vs AUS मैच? IND vs AUS Live Score: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस आधे घंटे पहले साढ़े आठ बजे होगा।

19 Oct 2025, 07:36:21 AM IST IND vs AUS Live Score: शुभमन गिल को 55 वनडे के बाद मिली कप्तानी IND vs AUS Live Score: शुभमन गिल को मात्र 55 वनडे मैचों के बाद ही 50 ओवर फॉर्मेट की कप्तानी मिल गई है। जबकि धोनी 98, विराट कोहली 176 और रोहित शर्मा 230 मैच खेलने के बाद वनडे के कप्तान बने थे।

19 Oct 2025, 07:21:38 AM IST IND vs AUS Live Score: भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी IND vs AUS Live Score: सचिन तेंदुलकर के नाम भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा 18426 रन बनाने का रिकॉर्ड है। वहीं विराट कोहली 14181 रनों के साथ दूसरे तो सौरव गांगुली 11221 रनों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। रोहित शर्मा 11168 रनों के साथ चौथे पायदान पर हैं, अगर आज हिटमैन के बल्ले से 54 रन निकलते हैं तो उनका इस लिस्ट में प्रमोशन हो जाएगा और वह तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे।

19 Oct 2025, 07:16:46 AM IST IND vs AUS Live Score: रोहित शर्मा आज खेलेंगे 500वां इंटरनेशनल मैच IND vs AUS Live Score: रोहित शर्मा आज पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के साथ अपना 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए तैयार हैं। यह ऐतिहासिक मैच न केवल इसलिए खास है क्योंकि रोहित, विराट कोहली के साथ मार्च में हुई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि 500 ​​मैच पार करना एक दुर्लभ उपलब्धि है जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में केवल दस क्रिकेटरों द्वारा हासिल की गई है। अब तक खेले गए 499 मैचों में, रोहित ने 42.18 की औसत से 19,700 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं, जिसमें 49 शतक और 108 अर्द्धशतक शामिल हैं, और उनका करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन रहा है।

19 Oct 2025, 07:10:29 AM IST IND vs AUS Live Score: सचिन-द्रविड़ की बराबरी करना चाहेंगे कोहली-रोहित IND vs AUS Live Score: सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच एक साथ खेलने वाली भारतीय जोड़ियां 391 - सचिन/द्रविड़ 388 - कोहली/रोहित* 369 - द्रविड़/गांगुली 367 - सचिन/कुंबले 341 - सचिन/गांगुली 309 - कोहली/जडेजा 292 - सचिन/अज़हर 285 - कोहली/धोनी

19 Oct 2025, 06:52:54 AM IST IND vs AUS Live Score: विराट कोहली के बल्ले से निकलेगा 52वां शतक IND vs AUS Live Score: विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक 51 शतक लगा चुके हैं, अगर आज उनके बल्ले से एक और शतक निकलता है तो वह एक फॉर्मेट में 52 शतक जड़न वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। कोहली की तरह सचिन तेंदुलकर ने भी टेस्ट में 51 सेंचुरी लगाई है।

19 Oct 2025, 06:39:32 AM IST IND vs AUS Live Score: ऑस्ट्रेलिया की संभावित XI IND vs AUS Live Score: ट्रैविस हेड, मिच मार्श (कप्तान), मैट रेनशॉ, मैट शॉर्ट, मिच ओवेन, जोश फिलिप (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेज़लवुड

19 Oct 2025, 06:32:54 AM IST IND vs AUS Live Score: कैसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग XI IND vs AUS Live Score: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह/प्रसिद्ध कृष्णा