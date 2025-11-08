IND vs AUS सीरीज में किसने बनाए सबसे ज्यादा रन? गेंद से नाथन एलिस ने किया कमाल
संक्षेप: भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से प्रभावित किया और वह सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस ने गेंद से कमाल दिखाते हुए सबसे ज्यादा विकेट चटकाए।
भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से जीती। सीरीज के दो मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हुए। शनिवार को गाबा में खेला गया आखिरी मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 4.5 ओवर में बिना विकेट गंवाए ही 52 रन ठोक दिए थे लेकिन बिजली कड़कने और फिर बारिश के कारण मैच शुरू नहीं हो सका। लंबे इंतजार के बाद अंपायर ने मैच को रद्द करने का फैसला किया। भारत के सलामी बल्लेबाज लय में नजर आ रहे थे। इस सीरीज में अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, वहीं ऑस्ट्रेलिया के नाथन एलिस सबसे ज्यादा शिकार करने वाले गेंदबाज रहे।
सीरीज भले ही बारिश से प्रभावित रही हो, लेकिन इसमें कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा, जिसने भारत को सीरीज जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पांचवें मैच के दौरान अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों का सामना करते हुए 1000 रन पूरे करने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। अभिषेक शर्मा पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने पांच मैचों में 40.75 के औसत से 163 रन बनाए। अभिषेक ने एक अर्धशतक भी लगाया। उन्होंने सीरीज में 18 चौके और 6 छक्के जड़े।
अभिषेक के अलावा भारत के लिए शुभमन गिल ने 5 मैचों में 44 के औसत से 132 रन बनाए। अभिषेक और गिल ही सिर्फ 100 के आंकड़े को पार कर सके। वहीं गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन एलिस का दबदबा देखने को मिला। नाथन एलिस ने 5 मैचों में 9 विकेट चटकाए। उन्होंने 14.2 ओवर में 115 रन खर्च किए। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा विकेट लिए। टी20 फॉर्मेट के नंबर वन गेंदबाज वरुण ने पांच मैचों में 5 विकेट चटकाए। उन्होंने इस सीरीज में 12 ओवर में 82 रन खर्च किए। अर्शदीप सिंह ने चार विकेट चटकाए।