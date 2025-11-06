Ind vs Aus 4th T20I Live Score: सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से उतरेंगी दोनों टीमें, मुकाबला होगा कांटेदार

Cricket Logo
LIVE Updatesरिफ्रेश

India vs Australia 4th T20I Live Score: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज खेला जाना है। दोनों टीमें अजेय बढ़त बनाने के इरादे से उतरेंगी, क्योंकि सीरीज 3 मैचों के बाद 1-1 की बराबरी पर है।

India vs Australia 4th T20I Live Score

Vikash Gaur| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Thu, 06 Nov 2025 11:32 AM
India vs Australia 4th T20I Live Score: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज खेला जाना है। दोनों टीमें अजेय बढ़त बनाने के इरादे से उतरेंगी, क्योंकि सीरीज 3 मैचों के बाद 1-1 की बराबरी पर है। अगर किसी भी टीम ने इस मैच को जीत लिया तो वह टीम सीरीज नहीं हारेगी, क्योंकि इसके बाद एक ही मुकाबला बचेगा और ज्यादा से ज्यादा सीरीज फिर बराबरी पर खत्म होगी। हारने वाली टीम सीरीज नहीं जीत पाएगी। यही कारण है कि ये मैच कांटेदार होगा। शुभमन गिल पर सभी की निगाहें होंगी, जो फॉर्म से जूझ रहे हैं।

6 Nov 2025, 11:32:45 AM IST

India vs Australia LIVE Score: 1:15 पर होगा टॉस

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथे टी20 मैच में टॉस लोकल टाइम के अनुसार शाम 5 बजकर 45 मिनट पर होगा। उस समय भारत में दोपहर के एक बजकर 15 मिनट हो रहे होंगे। मैच आधे घंटे बाद यानी 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा। उस समय ऑस्ट्रेलिया में शाम को 6 बजकर 15 मिनट हो रहे होंगे।

6 Nov 2025, 11:10:13 AM IST

India vs Australia LIVE Score: मार्श के साथ ओपनिंग कर सकते हैं ओवेन

ट्रैविस हेड ने एशेज के लिए अपनी तैयारी के रूप में शेफील्ड शील्ड में खेलने का निर्णय लिया है, इसलिए कप्तान मिचेल मार्श के साथ मिचेल ओवेन पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं।

6 Nov 2025, 10:31:49 AM IST

India vs Australia LIVE Score: इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें

ऑस्ट्रेलिया टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश फिलिप, तनवीर सांघा और महली बियर्डमैन

भारत टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, नितीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा

India Vs Australia Suryakumar Yadav Mitchell Marsh

