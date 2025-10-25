IND vs AUS तीसरे वनडे से पहले भारत को तगड़ा झटका, BCCI ने बताई नितीश रेड्डी के बाहर होने की वजह

संक्षेप: नीतीश कुमार रेड्डी को एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स में चोट लग गई थी और इसके बाद वे तीसरे वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी रोजाना निगरानी कर रही है।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीन मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मैच में भी शुभमन गिल को किस्मत का साथ नहीं मिला और वह बतौर कप्तान अपनी डेब्यू सीरीज में लगातार तीसरा मैच हारे। भारत का यह वनडे क्रिकेट में लगातार 18वां मैच है जब टीम टॉस नहीं जीती। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में भारतीय प्लेइंग XI में दो बदलाव हुए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि नितीश कुमार रेड्डी और अर्शदीप सिंह की जगह कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को दी गई है। अब बीसीसीआई ने नितीश रेड्डी के बाहर होने की वजह बताई है।

बीसीसीआई ने X पर पोस्ट कर बताया, “नीतीश कुमार रेड्डी को एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स में चोट लग गई थी और इसके बाद वे तीसरे वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी रोजाना निगरानी कर रही है।”

शुभमन गिल ने टॉस के दौरान कहा, “हम पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे। हम एक स्कोर पर उन्हें रोकर उसका पीछा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें वो मिल गया जो हम चाहते थे। पिछले मैच में हमारे पास बस पर्याप्त रन थे और कुछ मौके भी आए जिनका हम फायदा नहीं उठा पाए। क्रिकेट के खेल में ऐसा होता है, आपको अपने मौके भुनाने ही होते हैं। लगभग 40वें ओवर तक खेल बराबरी पर चल रहा था। अंत में, उन्होंने अच्छा खेला। उम्मीद है कि यह मैच हमारे लिए अच्छा रहेगा। दो बदलाव। अर्शदीप और रेड्डी की जगह कुलदीप और प्रसिद्ध आए हैं।”

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा