India vs Australia 2nd T20I Live: मेलबर्न में आज महासंग्राम, दूसरे टी20 मैच में भिड़ेंगे भारत-ऑस्ट्रेलिया

India vs Australia 2nd T20I Live

India vs Australia 2nd T20I Live Score: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी एमसीजी में आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। कैनबरा में पहला टी20 मैच बारिश में धुल गया था। ऐसे में फैंस चाहेंगे कि दूसरा मुकाबला पूरा हो और हाई स्कोरिंग भी हो। दोनों टीमों के पास दमदार गेंदबाज और ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं तो मैच के हाई स्कोरिंग होने की पूरी संभावना है। मेलबर्न का ग्राउंड बड़ा है, जहां छक्के कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस तरह की पावर हिटिंग दोनों के पास है, उससे लग नहीं रहा कि छक्कों की बरसात देखने को नहीं मिलेगी। हर कोई इस मुकाबले को लेकर एक्साइटेड है। भारतीय समय के अनुसार मैच पौने 2 बजे से शुरू होगा और टॉस सवा बजे होगा।

31 Oct 2025, 12:56:48 PM IST India vs Australia Live Score: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड टी20आई रिकॉर्ड की बात करें तो 32 मुकाबले अब तक दोनों देशों के बीच खेले गए हैं और इनमें से 20 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं। 11 मैचों में ही ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है और एक मैच बेनतीजा रहा है, जो पिछला मैच था।