India vs Australia 2nd T20I Live: मेलबर्न में आज महासंग्राम, दूसरे टी20 मैच में भिड़ेंगे भारत-ऑस्ट्रेलिया
India vs Australia 2nd T20I Live: मेलबर्न में आज महासंग्राम, दूसरे टी20 मैच में भिड़ेंगे भारत-ऑस्ट्रेलिया

India vs Australia 2nd T20I Live Score: मेलबर्न में आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाना है। पहला मैच बारिश में धुल गया था। ऐसे में फैंस चाहेंगे कि दूसरा मुकाबला पूरा हो और हाई स्कोरिंग भी हो।

Vikash Gaur| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Fri, 31 Oct 2025 12:56 PM
India vs Australia 2nd T20I Live Score: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी एमसीजी में आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। कैनबरा में पहला टी20 मैच बारिश में धुल गया था। ऐसे में फैंस चाहेंगे कि दूसरा मुकाबला पूरा हो और हाई स्कोरिंग भी हो। दोनों टीमों के पास दमदार गेंदबाज और ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं तो मैच के हाई स्कोरिंग होने की पूरी संभावना है। मेलबर्न का ग्राउंड बड़ा है, जहां छक्के कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस तरह की पावर हिटिंग दोनों के पास है, उससे लग नहीं रहा कि छक्कों की बरसात देखने को नहीं मिलेगी। हर कोई इस मुकाबले को लेकर एक्साइटेड है। भारतीय समय के अनुसार मैच पौने 2 बजे से शुरू होगा और टॉस सवा बजे होगा।

31 Oct 2025, 12:56:48 PM IST

India vs Australia Live Score: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड टी20आई रिकॉर्ड की बात करें तो 32 मुकाबले अब तक दोनों देशों के बीच खेले गए हैं और इनमें से 20 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं। 11 मैचों में ही ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है और एक मैच बेनतीजा रहा है, जो पिछला मैच था।

31 Oct 2025, 12:28:21 PM IST

India vs Australia Live Score: इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें

ऑस्ट्रेलिया टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेज़लवुड, सीन एबॉट, मैथ्यू शॉर्ट, बेन ड्वारशुइस और तनवीर सांघा

भारत टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा

