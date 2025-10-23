IND vs AUS LIVE Score: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारतीय टीम के खिलाफ किए 3 बदलाव

Vikash Gaur
| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Thu, 23 Oct 2025 08:47 AM
23 Oct 2025, 08:46:56 AM IST
India vs Australia Live Cricket Score 2nd ODI: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच आज एडिलेड में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में 3 बदलाव हुए हैं। भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के उतरेगी। तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये मैच करो या मरो की स्थिति वाला है, क्योंकि इस मैच में भारत हारा तो सीरीज भी गंवा बैठेगा। ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। भारत ने ये मैच जीता तो सीरीज जिंदा रहेगी और आखिरी मैच सीरीज डिसाइडर होगा। भारतीय फैंस उम्मीद करेंगे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्लों से रन आएं, क्योंकि पहले मैच में दोनों दिग्गज फेल रहे थे।
टीमें इस प्रकार हैं:
ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेवन: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा और जोश हेजलवुड
भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज
India vs Australia LIVE Score: ऑस्ट्रेलिया की टीम में 3 बदलाव
ऑस्ट्रेलिया के टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। 3 बदलाव भी ऑस्ट्रेलिया की टीम में देखने को मिले हैं। भारत बिना किसी बदलाव के उतरा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में एलेक्स कैरी, जैवियर बार्टलेट और एडम जैम्पा की वापसी हुई है। जोश फिलिप, नैथन एलिस और मैट कुहनेमन बाहर गए हैं।
23 Oct 2025, 08:39:43 AM IST
India vs Australia LIVE Score: इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
23 Oct 2025, 08:28:44 AM IST
India vs Australia LIVE Score: कुछ ही देर में होगा टॉस
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे मैच में टॉस कुछ ही देर में होगा। भारतीय समय के अनुसार सुबह साढ़े 8 बजे टॉस होना है।
23 Oct 2025, 08:04:19 AM IST
India vs Australia LIVE Score: साढ़े 8 बजे होगा टॉस
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे मैच में टॉस भारतीय समय के अनुसार सुबह साढ़े 8 बजे होगा और पहली गेंद 9 बजे फेंकी जाएगी। उस समय ऑस्ट्रेलिया में दोपहर के 2 बजे होंगे और टॉस के समय दोपहर के डेढ़ बजे होंगे।
23 Oct 2025, 07:34:46 AM IST
India vs Australia LIVE Score: ऑस्ट्रेलियन स्क्वॉड
मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, एडम जैम्पा, बेन ड्वार्शिस, मार्नस लाबुशेन और जेवियर बार्टलेट
23 Oct 2025, 07:34:46 AM IST
India vs Australia LIVE Score: इंडियन स्क्वॉड
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जयसवाल और ध्रुव जुरेल
