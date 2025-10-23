India vs Australia LIVE Streaming: दूसरे वनडे मैच को इस तरह देखें लाइव, एडिलेड में होगा महासंग्राम
संक्षेप: India vs Australia 2nd ODI LIVE Streaming: इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को टीम इंडिया जीतना चाहेगी। एडिलेड में ये मुकाबला है। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में जान लीजिए।
IND vs AUS Live Streaming 2nd ODI: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है। आज यानी गुरुवार 23 अक्टूबर को दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाना है। टीम इंडिया के लिए सीरीज में बने रहने के लिए ये मुकाबला अहम है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम चाहेगी कि सीरीज पर कब्जा किया जाएगा। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी हो चुकी है। हालांकि, पहले मैच में दोनों ने निराश किया था। ऐसे में एडिलेड में इनसे उम्मीद होगी कि ये बड़ी पारियां खेलें। ऐसे में जान लीजिए कि आप भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के दूसरे मैच को कहां लाइव देख सकते हैं।
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे कब और कहां खेला जाएगा?
India vs Australia दूसरा वनडे गुरुवार, 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा।
IND vs AUS 2nd ODI कितने बजे शुरू होगा?
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे मैच लोकल टाइम के अनुसार दोपहर को 2 बजे शुरू होगा। उस समय भारत में सुबह के 9 बजे होंगे। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान -शुभमन गिल और मिचेल मार्श- आधा घंटा पहले यानी साढ़े 8 बजे मैदान पर उतरेंगे। उस समय एडिलेड में दोपहर के डेढ़ बजे होंगे।
India vs Australia 2nd ODI मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहा देखें?
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच का ऑनलाइन लुत्फ आप जियोहॉटस्टार पर उठा सकते हैं। यहां आपको हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी।
किस टीवी चैनल पर होगा IND vs AUS 2nd ODI मैच का लाइव प्रसारण?
India vs Australia दूसरे ODI मैच को आप फ्री में DD Sports पर देख सकते हैं। इसके अलावा IND VS AUS वनडे मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देख सकते हैं। वहीं, अगर आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच से जुड़े अपडेट्स चाहिए तो आप लाइव हिन्दुस्तान के क्रिकेट पेज पर विजिट कर सकते हैं।