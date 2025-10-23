Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India vs Australia 2nd ODI LIVE Streaming Ind vs Aus Adelaide One day Match live telecast details jiohotstar
India vs Australia LIVE Streaming: दूसरे वनडे मैच को इस तरह देखें लाइव, एडिलेड में होगा महासंग्राम

India vs Australia LIVE Streaming: दूसरे वनडे मैच को इस तरह देखें लाइव, एडिलेड में होगा महासंग्राम

संक्षेप: India vs Australia 2nd ODI LIVE Streaming: इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को टीम इंडिया जीतना चाहेगी। एडिलेड में ये मुकाबला है। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में जान लीजिए। 

Thu, 23 Oct 2025 07:01 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

IND vs AUS Live Streaming 2nd ODI: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है। आज यानी गुरुवार 23 अक्टूबर को दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाना है। टीम इंडिया के लिए सीरीज में बने रहने के लिए ये मुकाबला अहम है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम चाहेगी कि सीरीज पर कब्जा किया जाएगा। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी हो चुकी है। हालांकि, पहले मैच में दोनों ने निराश किया था। ऐसे में एडिलेड में इनसे उम्मीद होगी कि ये बड़ी पारियां खेलें। ऐसे में जान लीजिए कि आप भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के दूसरे मैच को कहां लाइव देख सकते हैं।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे कब और कहां खेला जाएगा?

India vs Australia दूसरा वनडे गुरुवार, 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा।

IND vs AUS 2nd ODI कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे मैच लोकल टाइम के अनुसार दोपहर को 2 बजे शुरू होगा। उस समय भारत में सुबह के 9 बजे होंगे। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान -शुभमन गिल और मिचेल मार्श- आधा घंटा पहले यानी साढ़े 8 बजे मैदान पर उतरेंगे। उस समय एडिलेड में दोपहर के डेढ़ बजे होंगे।

India vs Australia 2nd ODI मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहा देखें?

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच का ऑनलाइन लुत्फ आप जियोहॉटस्टार पर उठा सकते हैं। यहां आपको हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी।

किस टीवी चैनल पर होगा IND vs AUS 2nd ODI मैच का लाइव प्रसारण?

India vs Australia दूसरे ODI मैच को आप फ्री में DD Sports पर देख सकते हैं। इसके अलावा IND VS AUS वनडे मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देख सकते हैं। वहीं, अगर आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच से जुड़े अपडेट्स चाहिए तो आप लाइव हिन्दुस्तान के क्रिकेट पेज पर विजिट कर सकते हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
India Vs Australia
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |