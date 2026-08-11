भारत और अफगानिस्तान के बीच टी-20 सीरीज की डेट हुई पक्की, स्थान भी तय, इन तारीखों को होंगे मुकाबले
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज की तारीखें और स्थान तय कर दिए हैं। तीनों मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। 13, 15 और 17 सितंबर को मुकाबले होंगे।
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज की तारीखें और स्थान तय कर दिए हैं। इस सीरीज के चलते भारत का बांग्लादेश दौरा होने की संभावना काफी कम हो गई है। अफगानिस्तान पहली बार किसी द्विपक्षीय सीरीज में भारत की मेजबानी करेगा। हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि तीनों मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 13, 15 और 17 सितंबर को निर्धारित की गई है।
एसीबी ने क्रिकबज को भेजे पत्र में क्या लिखा?
एसीबी ने सोमवार, 10 अगस्त को एक पत्र के माध्यम से अपने वाणिज्यिक भागीदारों को कार्यक्रम की जानकारी दी। बोर्ड ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ तारीखों पर चर्चा की गई और सहमति बनी। हालांकि, आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है। क्रिकबज को मिले पत्र में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीम खान ने लिखा “एसीबी पुष्टि करता है कि भारत का अफगानिस्तान दौरा 2026 (इवेंट) 13 से 17 सितंबर तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। एसीबी यह भी पुष्टि करता है कि इवेंट की तारीखें बीसीसीआई के साथ तय कर ली गई हैं और मैचों के स्थान भी अंतिम रूप दे दिए गए हैं।”
ओवरलैप हो रही है तीरीख
इस औपचारिक पुष्टि का भारत के अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच प्रस्तावित बांग्लादेश दौरे के आखिरी मैच से सीधे टकरा रहा है। भारत को 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचना था, जहां उसे तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेलने थे। वनडे मैच 1, 3 और 6 सितंबर को होने थे, जबकि टी20 मैच 9, 12 और 13 सितंबर को खेले जाने थे। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा टी20 मैच और अफगानिस्तान के खिलाफ पहला टी20 मैच 13 सितंबर को होने हैं। यहां तो तारीखें सीधे टकरा रही हैं और अगर ऐसा नहीं भी होता और मुकाबला 13 की जगह 14 या 15 सितंबर को ही दिल्ली में रखा जाता तब भी बांग्लादेश से सीधे दिल्ली आना और 2 दिन का भी रेस्ट किए बिना सीधा अगली सीरीज खेल लेना लगभग असंभव प्रतीत होता है।
सवाल, क्या BCCI ने अफगानिस्तान को तरजीह दी है?
इससे यही साफ होता है कि जब तक बांग्लादेश दौरे के कार्यक्रम में पर्याप्त फेरबदल, कटौती या स्थगन नहीं होता, तब तक अफगानिस्तान और भारत के बीच टी-20 सीरीज इन डेट्स पर संभव नहीं हैं। सैद्धांतिक रूप से दोनों सरकारों के अंतिम समय में हस्तक्षेप की संभावना बनी हुई है, लेकिन एसीबी द्वारा बीसीसीआई के साथ तारीखों पर सहमति की घोषणा से संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान सीरीज को अब प्राथमिकता दी गई है।
प्रसारकों और व्यावसायिक साझेदारों को भी दे दी गई है सूचना
एसीबी ने प्रसारकों और व्यावसायिक साझेदारों को भी सूचित किया कि वे श्रृंखला की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा, “यद्यपि संबंधित अधिकारियों द्वारा इस कार्यक्रम के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है, एसीबी भारत के अफगानिस्तान दौरे 2026 की निर्धारित तिथियों और स्थानों की आधिकारिक पुष्टि के रूप में यह पत्र जारी कर रहा है। इसी के अनुसार, सभी मीडिया अधिकार धारक दिए गए कार्यक्रम के आधार पर अपनी अग्रिम योजना, समय-निर्धारण और उत्पादन व्यवस्था, संसाधन आवंटन, प्रचार गतिविधियों और अन्य संबंधित तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं।” मीडिया अधिकार रखने वाली ITW Universe, लीनियर ब्रॉडकास्ट अधिकारों के लिए JioStar, Sony Sports और Zee Unite8 के साथ बातचीत कर रही है। डिजिटल अधिकार FanCode के पास हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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