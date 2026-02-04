IND vs AFG Live Score: आज सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से भिड़ेगा भारत, सूर्यवंशी पर रहेंगी नजरें

IND vs AFG Semifinal Live Score: आज अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और अफगानिस्तान की दूसरे सेमीफाइनल में टक्कर होगी। दोनों टीमें भारतीय समयानुसार दोपहर एक बजे से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आमने-सामने होंगी। भारत अब अफगानिस्तान को रौंदकर छठा खिताब जीतने की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा। भारत टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम है। उसने अब तक पांच बार खिताब अपने नाम किया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है जिसने चार मर्तबा ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। बुधवार को जीतने वाली टीम की फाइनल में इंग्लैंड से भिड़ंत होगी, जिसने मंगलवार को पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 27 रनों से शिकस्त दी।

आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। उसने अपने सभी पांच मैच आसानी से जीतकर सेमीफाइनल में एंट्री की। एक बार फिर सभी की नजरें 14 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभस सूर्यवंशी पर होंगी। तूफानी बैटिंग के लिए मशहूर सूर्यवंशी अच्छी फॉर्म में हैं। उन्होंने पांच मैचों में 196 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक हैं। भारत हालांकि अफगानिस्तान को कम आंकने की गलती नहीं करेगा। अफगानिस्तान का भी टूर्नामेंट में प्रभावी प्रदर्शन किया है। उसने पांच मैचों में से चार मैचों में विजयी परचम फहराया।