IND vs AFG Live Score: आज सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से भिड़ेगा भारत, सूर्यवंशी पर रहेंगी नजरें

IND vs AFG Live Score: कब होगा मैच में टॉस?
इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान U19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में टॉस दोपहर को साढ़े 12 बजे होगा, जबकि मैच की पहली गेंद एक बजे फेंकी जाएगी।

IND vs AFG Semifinal Live Score: आज अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और अफगानिस्तान की दूसरे सेमीफाइनल में टक्कर होगी। दोनों टीमें भारतीय समयानुसार दोपहर एक बजे से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आमने-सामने होंगी। भारत अब अफगानिस्तान को रौंदकर छठा खिताब जीतने की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा। भारत टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम है। उसने अब तक पांच बार खिताब अपने नाम किया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है जिसने चार मर्तबा ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। बुधवार को जीतने वाली टीम की फाइनल में इंग्लैंड से भिड़ंत होगी, जिसने मंगलवार को पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 27 रनों से शिकस्त दी।
आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। उसने अपने सभी पांच मैच आसानी से जीतकर सेमीफाइनल में एंट्री की। एक बार फिर सभी की नजरें 14 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभस सूर्यवंशी पर होंगी। तूफानी बैटिंग के लिए मशहूर सूर्यवंशी अच्छी फॉर्म में हैं। उन्होंने पांच मैचों में 196 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक हैं। भारत हालांकि अफगानिस्तान को कम आंकने की गलती नहीं करेगा। अफगानिस्तान का भी टूर्नामेंट में प्रभावी प्रदर्शन किया है। उसने पांच मैचों में से चार मैचों में विजयी परचम फहराया।
IND vs AFG Live Score: भारत का अंडर-19 स्क्वॉड
आयुष म्हात्रे (कप्तान), एरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश पंगालिया, वैभव सूर्यवंशी, उधव मोहन, किशन सिंह वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान।
IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान का अंडर-19 स्क्वॉड
महबूब खान (कप्तान), अजीजुल्लाह मियाखिल, उस्मान सादात, उजैरुल्लाह नियाजई, अब्दुल अजीज, अकील खान, खातिर स्टानिकजई, नाजीफुल्लाह अमीरी, नूरिस्तानी उमरजई, रूहुल्लाह अरब, सलाम खान, वहीदुल्लाह जादरान, जैतुल्लाह शाहीन, फैसल शिनोजादा, खालिद अहमदजई।
