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India vs Afghanistan LIVE Score: कितने बजे शुरू होगा IND vs AFG टेस्ट मैच? देखें भारत की संभावित XI

India vs Afghanistan Live Score- इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट आज यानी 6 जून से मुल्लांपुर में खेला जाना है। IND vs AFG मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा। जबकि टॉस 9 बजे होगा।

India vs Afghanistan LIVE Score: कितने बजे शुरू होगा IND vs AFG टेस्ट मैच? देखें भारत की संभावित XI

इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान लाइव स्कोर

Lokesh Khera| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली |
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India vs Afghanistan Live Score- इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट आज यानी शनिवार, 6 जून से मुल्लांपुर में खेला जाना है। IND vs AFG मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा। जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान 9 बजे मैदान पर उतरेंगे। यह टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC का हिस्सा नहीं है, ऐसे में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया इसे आगे की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए खेलेगी। भारत को WTC में श्रीलंका का दौरा करना है, जहां की स्पिनफ्रेंडली पिचों के लिए खिलाड़ी अभी से तैयारी कर सकते हैं। भारतीय टेस्ट स्क्वॉड में जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। ऐसे में कुछ नए चहरों को डेब्यू का मौका मिल सकता है। इसमें सबसे ऊपर हर्ष दुबे का नाम है। दुबे के नाम रणजी ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे अधिक 69 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। वह वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के साथ भारतीय स्पिन अटैक को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

IND vs AFG टेस्ट स्क्वॉड

इंडिया टीम: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे, देवदत्त पडिक्कल, मानव सुथार

अफगानिस्तान टीम: अब्दुल मलिक, रहमानुल्लाह गुरबाज़, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, अफ़सर ज़ज़ई (विकेट कीपर), शराफ़ुद्दीन अशरफ़, ज़ियाउर रहमान शरीफ़ी, क़ैस अहमद, बिलाल सामी, मोहम्मद सलीम सफ़ी, नांगेयालिया खरोटे, रहमानुल्लाह, सेदिकुल्लाह अटल, इकराम अलीखिल

India vs Afghanistan Live Score- मुल्लांपुर भारत का 31वां टेस्ट वेन्यू

India vs Afghanistan Live Score- न्यू चंडीगढ़ का मुल्लांपुर स्टेडियम आज अपना पहला टेस्ट मैच आयोजित करने के लिए तैयार है, जो भारत का 31वां टेस्ट वेन्यू होगा।

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India vs Afghanistan Live Score- अफगानिस्तान स्क्वॉड

India vs Afghanistan Live Score- अफगानिस्तान टीम: अब्दुल मलिक, रहमानुल्लाह गुरबाज़, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, अफ़सर ज़ज़ई (विकेट कीपर), शराफ़ुद्दीन अशरफ़, ज़ियाउर रहमान शरीफ़ी, क़ैस अहमद, बिलाल सामी, मोहम्मद सलीम सफ़ी, नांगेयालिया खरोटे, रहमानुल्लाह, सेदिकुल्लाह अटल, इकराम अलीखिल

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India vs Afghanistan Live Score- टीम इंडिया स्क्वॉड

India vs Afghanistan Live Score- यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे, देवदत्त पडिक्कल, मानव सुथार

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Hindi Newsक्रिकेटIndia vs Afghanistan LIVE Score: कितने बजे शुरू होगा IND vs AFG टेस्ट मैच? देखें भारत की संभावित XI