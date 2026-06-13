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IND vs AFG 1st ODI LIVE: धर्मशाला में बारिश ने डाला खलल, देर से होगा पहले वनडे का टॉस

India vs Afghanistan Live Score, IND vs AFG 1st ODI Updates: आज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान पहला वनडे खेला जाना है। तीन मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर आयोजित होगा।

IND vs AFG 1st ODI LIVE: धर्मशाला में बारिश ने डाला खलल, देर से होगा पहले वनडे का टॉस

India vs Afghanistan ODI Live Score

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान |
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IND vs AFG 1st ODI Live Score: आज से भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। एकमात्र टेस्ट में एतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारत अब धर्मशाला में अफगानिस्तान से टकराएगा। टीम इंडिया इस सीरीज से अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करेगी। भारत की कमान शुभमन गिल के पास है जबकि अफगानिस्तान की बागडोर हशमतुल्लाह शाहिदी के हाथों में हैं। दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा पर सभी की नजरें रहेंगी। सीरीज में 'हिटमैन' की मैच फिटनेस की परीक्षा होगी। उन्हें आईपीएल के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कई मैचों में बाहर बैठना पड़ा था। वह साथ ही मैदान पर उतरते ही भारत के लिए खेलने वाले सबसे उम्रदार खिलाड़ी बन जाएंगे। रोहित 39 साल और 44 दिन के हैं।

स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या अनफिट होने के कारण सीरीज से बाहर हो चुके हैं। कोहली की जगह यशस्वी जायसवाल को भारतीय वनडे स्क्वॉड में शामिल किया। वही, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बैकअप के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी के प्रदर्शन पर निगाहें रहेंगी। शुभमन की कप्तानी में भारत ने तीन वनडे सीरीज खेली हैं जिनमें से दो में हार का सामना करना पड़ा। वह इस रिकॉर्ड में सुधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। अफगानिस्तान को भले ही टेस्ट में करारी हार मिली उसकी टीम सीमित ओवरों की क्रिकेट में काफी अच्छी है। स्पिनर राशिद खान की वापसी से टीम को मजबूती मिलेगी।

IND vs AFG Live Score: टॉस में हो रही देरी

धर्मशाला में भारत ने खलल दिया है। ऐसे में टॉस में देर हो रही है। कुछ वक्त में मौसम के बेहतर होने की संभावना जताई जा रही है।

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IND vs AFG Live Score: हेड-टूे-हेड रिकॉर्ड

भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक चार वनडे मैच खेले गए हैं। भारत ने तीन मुकाबलों में विजयी परचम फहराया जबकि एक टाई रहा। अफगानिस्तान 2023 में भारत में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में अपने प्रदर्शन से प्रेरणा लेने की कोशिश करेगा जब वह सेमीफाइनल में पहुंचने के बेहद करीब पहुंच गया था।

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IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान का स्कॉड

अफगानिस्तान: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर),नांगेयालिया खरोती, फरीद अहमद मलिक, अल्लाह गजनफर, मोहम्मद नबी, राशिद खान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान, जिया उर रहमान शरीफी, इकराम अलिखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, बिलाल सामी।

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IND vs AFG Live Score: भारत का स्कॉड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे।

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