IND vs AFG 1st ODI LIVE: धर्मशाला में बारिश ने डाला खलल, देर से होगा पहले वनडे का टॉस

IND vs AFG 1st ODI Live Score: आज से भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। एकमात्र टेस्ट में एतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारत अब धर्मशाला में अफगानिस्तान से टकराएगा। टीम इंडिया इस सीरीज से अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करेगी। भारत की कमान शुभमन गिल के पास है जबकि अफगानिस्तान की बागडोर हशमतुल्लाह शाहिदी के हाथों में हैं। दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा पर सभी की नजरें रहेंगी। सीरीज में 'हिटमैन' की मैच फिटनेस की परीक्षा होगी। उन्हें आईपीएल के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कई मैचों में बाहर बैठना पड़ा था। वह साथ ही मैदान पर उतरते ही भारत के लिए खेलने वाले सबसे उम्रदार खिलाड़ी बन जाएंगे। रोहित 39 साल और 44 दिन के हैं।