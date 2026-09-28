India vs Afghanistan क्वार्टर फाइनल को करना पड़ा रद्द, जानें किसे मिला सेमीफाइनल का टिकट?
एशियन गेम्स 2026 का दूसरा क्वार्टर फाइनल आज भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाना था, लेकिन बारिश और गीले मैदान की वजह से यह शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। इस तरह भारत को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया।
India vs Afghanistan Quarter Final Match Result? एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट कंप्टीशन का दूसरा क्वार्टर फाइनल आज भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाना था। इसे जीतने वाली टीम को सेमीफाइनल का टिकट मिलता, जबकि हारने वाली टीम बाहर होती। हालांकि, यह मैच बारिश और गीले मैदान की वजह से शुरू ही नहीं हुआ। इतना ही नहीं, आयोजकों ने टॉस के समय से पहले ही इस मुकाबले को रद्द करने का फैसला कर दिया। इस तरह भारतीय टीम को बिना खेले सेमीफाइनल का टिकट मिल गया, जबकि अफगानिस्तान की टीम का सफर यहीं पर समाप्त हो गया।
भारतीय टीम को सेमीफाइनल का टिकट इसलिए मिला है, क्योंकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इस टूर्नामेंट में टॉप सीडिंग टीम थी, जिसे सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली थी। ऐसे में नॉकआउट मैच रद्द होने पर शीर्ष वरीयता वाली टीम ही आगे जाती है। इस केस में भी यही हुआ है। अफगानिस्तान की टीम दो मैच लीग फेज में खेलकर आई थी, जिसमें से एक मैच जीता था और एक मुकाबला गंवाया था। इसके बाद क्वार्टर फाइनल उन्हें खेलना था, लेकिन पहले ही टीम का पत्ता कट गया। इसके अलावा पहला क्वार्टर फाइनल भी आज नहीं खेला जा सका, जिसमें पाकिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग चीन की टक्कर होनी थी, लेकिन मैच बारिश में धुल गया तो टॉप सीड के आधार पर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई।
Ind vs AFG Quarter Final: भारत पहुंचा सेमीफाइनल में
टीम इंडिया को एशिया गेम्स 2026 के सेमीफाइनल का टिकट मिल गया है। क्वार्टर फाइनल बिना खेले ही भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने में सफल हो गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को आज क्वार्टर फाइनल खेलना था, लेकिन बारिश के कारण ये मैच आयोजित नहीं हो सका।
Ind vs AFG Quarter Final LIVE: टॉस में होगी देरी
इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल के समय पर शुरू होने की संभावना नही है, क्योंकि टॉस में देरी होगी, क्योंकि मौजूदा समय तक पिच और ग्राउंड पर कवर लगे हुए हैं, क्योंकि बारिश की वजह से मैदान गीला है।
Ind vs AFG Quarter Final LIVE: 10 बजे होगा टॉस
इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच साढ़े 10 बजे शुरू होगा, लेकिन टॉस आधे घंटे पहले यानी 10 बजे होगा। हालांकि, बारिश और गीले मैदान की वजह से टॉस में देरी भी हो सकती है।
Ind vs AFG Quarter Final LIVE: भारतीय टीम
Ind vs AFG Quarter Final LIVE: संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर, वैभव सूर्यवंशी, विप्रज निगम
Ind vs AFG Quarter Final LIVE: टीम इंडिया का क्वार्टर फाइनल आज
एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया अपनी जगह पक्की करने उतरेगी। अफगानिस्तान से क्वार्टर फाइनल मैच में आज श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम को भिड़ना है।