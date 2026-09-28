India vs Afghanistan क्वार्टर फाइनल को करना पड़ा रद्द, जानें किसे मिला सेमीफाइनल का टिकट?

भारतीय टीम को सेमीफाइनल का टिकट इसलिए मिला है, क्योंकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इस टूर्नामेंट में टॉप सीडिंग टीम थी, जिसे सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली थी। ऐसे में नॉकआउट मैच रद्द होने पर शीर्ष वरीयता वाली टीम ही आगे जाती है। इस केस में भी यही हुआ है। अफगानिस्तान की टीम दो मैच लीग फेज में खेलकर आई थी, जिसमें से एक मैच जीता था और एक मुकाबला गंवाया था। इसके बाद क्वार्टर फाइनल उन्हें खेलना था, लेकिन पहले ही टीम का पत्ता कट गया। इसके अलावा पहला क्वार्टर फाइनल भी आज नहीं खेला जा सका, जिसमें पाकिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग चीन की टक्कर होनी थी, लेकिन मैच बारिश में धुल गया तो टॉप सीड के आधार पर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई।