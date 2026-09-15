IND vs AFG: भारत ने जीती टी-20 सीरीज, दूसरे मैच में भी अफगानिस्तान को 7 विकेट से रौंदा

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 के दौरान संजू सैमसन

IND vs AFG 2nd T20I match result: मंगलवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहला मुकाबला भी 7 विकेट से जीता था। आखिरी मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। कोटला की पाटा विकेट पर शाम साढ़े सात बजे से शुरू हुए मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत के सामने 160 रनों का लक्ष्य रखा। नीतीश रेड्डी ने दमदार गेंदबाजी की। भारत की प्लेइंग XI में वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर जगह नहीं मिली। अफगानिस्तान की ओर से इब्राहिम जादरान ने 37 (33) बनाए। अंत में मोहम्मद नबी और राशिद खान ने मोर्चा संभाला। नबी ने 20 (14) रन बनाए। राशिद खान ने 16 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली। बीच के ओवरों में रसूली ने 15 गेंदों में 26 रन बनाए। जैसे तैसे उनकी टीम निर्धारित 20 ओवरों में 159 रनों तक पहुंच सकी। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर की गेंदबाजी करते हुए 25 रन देकर एक विकेट हासिल किया। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 35 रन दिए और दो विकेट लिया। नीतीश कुमार रेड्डी आज के मैच के सबसे बेहतर गेंदबाज रहे। उन्होंने 3 ओवर में 24 रन देकर तीन विकेट चटकाए। अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को एक-एक विकेट हासिल हुआ। पहले टी-20 मैच में भारत ने अफगानिस्तान टीम को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेली थी। 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाजों ने दमदार बल्लेबाजी की। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने शुरुआती कुछ गेंदों को संयमित अंदाज में खेलने के बाद मोर्चा खोल दिया। संजू सैसमन ने विश्व कप 2026 के बाद अपना पहला अर्धशतक जड़ा। अभिषेक शर्मा ने 39 रनों की पारी खेली। श्रेयस अय्यर 11 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, अंत में तिलक वर्मा और ईशान किशन ने मैच को फिनिश कर दिया। तिलक वर्मा ने 14 गेंदों में 15 रन बनाए। वहीं ईशान किशन ने 23 गेंदों में 38 रनों की पारी 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से खेली। संजू सैमसन ने टी-20 विश्व कप के फाइनल के बाद अपनी पहली फिफ्टी जड़ी। उन्होंने 20 गेंदों में ही यह कमाल किया। हालांकि, 22 गेंदों का सामना करते हुए वे 57 रन बनाकर आउट हो गए। अरुण जेटली स्टेडियम में संजू सैमसन ने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके और चार छक्के जड़े। 259 से अधिक की स्ट्राइक रेट से तूफानी बल्लेबाजी की। अभिषेक शर्मा 19 गेंदों में 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और चार छक्के लगाए। 205 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। अफगानिस्तान की ओर से तीनों विकेट राशिद खान ने लिए। उन्होंने 3.5 ओवर में 36 रन देकर यह कारनामा किया। AFG- 159/8 (20 ओवर) IND- 163/3 (14.5 ओवर) भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। सीरीज में 2-0 से बनाई अजेय बढ़त। अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी। भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, रवि बिश्नोई।

15 Sept 2026, 10:28:33 PM IST IND vs AFG 2nd T20I match result: भारत ने अफगानिस्तान को हराकर जीती सीरीज IND vs AFG 2nd T20I match result: मंगलवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहला मुकाबला भी 7 विकेट से जीता था। आखिरी मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा।

15 Sept 2026, 10:06:17 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: राशिद खान ने श्रेयस अय्यर को भेजा पवेलियन राशिद खान ने पहले दो विकेट लेने के बाद अब श्रेयस अय्यर को भी पवेलियन भेज दिया है। कप्तान अय्यर ने आज के मैच में 11 गेंदों में सिर्फ 11 रनों की पारी खेली।

15 Sept 2026, 09:53:04 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: विश्व कप के बाद संजू की पहली फिफ्टी संजू सैमसन ने टी-20 विश्व कप के फाइनल के बाद अपनी पहली फिफ्टी जड़ दी है। उन्होंने 20 गेंदों में ही यह कमाल किया है। हालांकि, 22 गेंदों का सामना करते हुए वे 57 रन बनाकर आउट हो गए हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में संजू सैमसन ने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके और चार छक्के जड़े। 259 से अधिक की स्ट्राइक रेट से तूफानी बल्लेबाजी की।

15 Sept 2026, 09:45:53 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: भारत को लगा पहला झटका राशिद खान ने अफगानिस्तान को पहली सफलता दिलाई है। अभिषेक शर्मा 19 गेंदों में 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और चार छक्के लगाए। 205 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। संजू सैमसन अर्धशथक के करीब हैं।

15 Sept 2026, 09:42:29 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: पावरप्ले के बाद भारत का स्कोर पावरप्ले की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 82 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के है। संजू अर्धशतक के करीब हैं।

15 Sept 2026, 09:36:04 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: भारतीय बल्लेबाजों ने पकड़ी लय भारत का स्कोर 4.4 ओवर में 50 रन हो गया है। संजू सैमसन लय पकड़ चुके हैं। अभिषेक शर्मा भी चौके छक्के जड़ रहे हैं। अफगानिस्तान को पहले विकेट की तलाश है।

15 Sept 2026, 09:25:31 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: दो ओवर के बाद भारत का स्कोर दो ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 21 रन है। अभिषेक शर्मा अच्छी लय में दिख रहे हैं लेकिन संजू अभी भी लय की तलाश में हैं। क्या आज वे बड़ी पारी खेल पाएंगे देखना दिलचस्प होगा।

15 Sept 2026, 09:08:07 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: अफगानिस्तान ने भारत को दिया 160 रनों का लक्ष्य भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी-20 मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत के सामने 160 रनों का लक्ष्य रखा है।

15 Sept 2026, 08:50:06 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: 17 ओवर के बाद अफगानिस्तान 17 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान ने 126 रन बना लिए हैं। मोहम्मद नबी और राशिद खान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं।

15 Sept 2026, 08:37:28 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: अफगानिस्तान का स्कोर 100 के पार अफगानिस्तान के 6 विकेट 101 रनों के स्कोर पर गिर चुके हैं। 15वां ओवर जारी है। भारतीय गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं।

15 Sept 2026, 08:22:49 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: 11 ओवर के बाद अफगानिस्तान 11 ओवर की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 71 रन चार विकेट के नुकसान पर है। नीतीश कुमार रेड्डी ने आज के मैच में अभी तक दो विकेट ले लिए हैं।

15 Sept 2026, 08:12:41 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: भारत को अटल के रूप में मिली है पहली सफलता भारत को अटल के रूप में एक और सफलता मिली है। उन्हें रवि बिश्नोई ने बाउंड्री से पहले कैच कराया है। टीम का स्कोर 59 रन तीन विकेट के नुकसान पर है।

15 Sept 2026, 08:06:39 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: अफगानिस्तान को लगा दूसरा झटका 51 रनों के स्कोर पर भारत को दूसरी सफलता मिली है। नीतीश कुमार रेड्डी ने आते ही इब्राहम जादरान को पवेलियन भेज दिया। उन्होंने 33 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली। रवि बिश्नोई ने उनका कैच पकड़ा।

15 Sept 2026, 08:01:10 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: लय में अफगानी बल्लेबाज, 7 ओवर के बाद स्कोर 7 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर 46/1 है। इब्राहम जादरन अच्छी लय में दिख रहे हैं। अटल उनका साथ दे रहे हैं। भारत को दूसरे विकेट की तलाश है।

15 Sept 2026, 07:53:49 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: 5 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान ने 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिया है। दोनों बल्लेबाज अब अच्छी लय में दिख रहे हैं।

15 Sept 2026, 07:41:37 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: भारत को मिला पहला विकेट भारत का पहला विकेट मिल चुका है। जसप्रीत बुमराह के मेडन ओवर डालने के बाद जो दबाव स्कोरबोर्ड का इब्राहम जादरान पर पड़ा था उसे कम करने का प्रसास गुरबाज ने किया लेकिन अर्शदीप सिंह ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। अफगानिस्तान का स्कोर फिलहाल 1 रन है और 1 विकेट गिर चुका है।

15 Sept 2026, 07:36:18 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: भारत की दमदार शुरुआत, बुमराह ने डाला मेडन ओवर 1 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर 0 रन है। जसप्रीत बुमराह ने दमदार गेंदबाजी करते हुए मेडल ओवर डाल दिया है। अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहम जादरान एक भी रन नहीं बना सके।

15 Sept 2026, 07:06:19 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला IND vs AFG 2nd T20 Live Score: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी-20 मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। प्लेइंग XI में वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर जगह नहीं मिली है।

15 Sept 2026, 06:21:52 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: 7 बजे होगा टॉस भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच का टॉस शाम सात बजे से होगा। इसी दौरान टीम की प्लेइंग XI का अंदाजा होगा।

15 Sept 2026, 06:11:41 PM IST IND vs AFG 2nd T20 Live Score: बड़े स्कोर की उम्मीद दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम हाई स्कोरिंग होता है। भारत अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो बड़ा स्कोर बना सकता है।