India U19 vs UAE U19 Live Telecast: यहां देखें IND vs UAE लाइव मैच, वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे धमाल

India U19 vs UAE U19 Live Telecast- अंडर-19 एशिया कप 2025 का आगाज आज यानी शुक्रवार, 12 दिसंबर से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच भारत और यूएई के बीच खेला जाना है। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रहीं है। ग्रुप-ए में भारत के चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान, मलेशिया और यूएई जैसी टीमें हैं। वहीं ग्रुप-बी में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। भारत यूएई के खिलाफ अपने अभियान का आगाज कर रविवार 14 दिसंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगा। इस टूर्नामेंट में हर किसी की नजरें एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी। वैभव ने हाल ही में राइजिंग एशिया कप भी खेला था, जहां टीम इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। आईए एक नजर इंडिया U19 वर्सेस यूएई U19 मुकाबले से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-