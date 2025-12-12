India U19 vs UAE U19 Live Telecast: यहां देखें IND vs UAE लाइव मैच, वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे धमाल
India U19 vs UAE U19 Live Telecast- इंडिया U19 वर्सेस यूएई U19 अंडर-19 एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला आज दुबई में खेला जा रहा है। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाते हुए नजर आएंगे।
India U19 vs UAE U19 Live Telecast- अंडर-19 एशिया कप 2025 का आगाज आज यानी शुक्रवार, 12 दिसंबर से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच भारत और यूएई के बीच खेला जाना है। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रहीं है। ग्रुप-ए में भारत के चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान, मलेशिया और यूएई जैसी टीमें हैं। वहीं ग्रुप-बी में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। भारत यूएई के खिलाफ अपने अभियान का आगाज कर रविवार 14 दिसंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगा। इस टूर्नामेंट में हर किसी की नजरें एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी। वैभव ने हाल ही में राइजिंग एशिया कप भी खेला था, जहां टीम इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। आईए एक नजर इंडिया U19 वर्सेस यूएई U19 मुकाबले से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-
इंडिया बनाम UAE U19 एशिया कप 2025 मैच कब होगा?
इंडिया बनाम UAE U19 एशिया कप 2025 मैच शुक्रवार, 12 दिसंबर को होगा।
इंडिया बनाम UAE U19 एशिया कप 2025 मैच कहां होगा?
इंडिया बनाम UAE U19 एशिया कप 2025 मैच ICC एकेडमी ग्राउंड, दुबई में होगा।
इंडिया बनाम UAE U19 एशिया कप 2025 मैच किस समय शुरू होगा?
इंडिया बनाम UAE U19 एशिया कप 2025 मैच 10:30 AM IST पर शुरू होगा।
इंडिया बनाम UAE U19 एशिया कप 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कौन से टीवी चैनल दिखाएंगे?
इंडिया बनाम UAE U19 एशिया कप 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।
इंडिया बनाम UAE U19 एशिया कप 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें?
भारत बनाम UAE U19 एशिया कप 2025 मैच सोनी LIV ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।