IND vs SA U19 Live Score: क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम, वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी नजरें

IND vs SA U19 Live Score: विश्व कप से पहले आखिरी मैच
U19 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया का आखिरी मुकाबला आज आयोजित होना है। इंडिया अंडर 19 टीम यूथ वनडे मैच में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। सीरीज टीम पहले ही अपने नाम कर चुकी है।
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका
IND vs SA U19 Live Score: यूथ ओडीआई सीरीज में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा मुकाबला बुधवार को बेनोनी में खेला जाएगा। युवा वनडे सीरीज में भारतीय युवा खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है। जारी सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने खूब रन बटोरे हैं और गेंदबाजों का भी प्रदर्शन शानदार रहा है। दोनों मैच बारिश से प्रभावित रहे हैं, पहले मैच में भारत ने अफ्रीका को 25 रनों से हराया, जबकि दूसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी के नेतृत्व वाली टीम ने 8 विकेट से दमदार जीत हासिल की। भारतीय कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार पारी खेली थी।
IND vs SA U19 Live Score: इंडिया अंडर-19 वर्सेस दक्षिण अफ्रीका अंडर-19
IND vs SA U19 Live Score: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बुधवार को बेनोनी में तीसरा मुकाबला होने वाला है। भारत ने सीरीज में शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं। इस सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है।
