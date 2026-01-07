IND vs SA U19 Live Score: क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम, वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी नजरें

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका

IND vs SA U19 Live Score: यूथ ओडीआई सीरीज में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा मुकाबला बुधवार को बेनोनी में खेला जाएगा। युवा वनडे सीरीज में भारतीय युवा खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है। जारी सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने खूब रन बटोरे हैं और गेंदबाजों का भी प्रदर्शन शानदार रहा है। दोनों मैच बारिश से प्रभावित रहे हैं, पहले मैच में भारत ने अफ्रीका को 25 रनों से हराया, जबकि दूसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी के नेतृत्व वाली टीम ने 8 विकेट से दमदार जीत हासिल की। भारतीय कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार पारी खेली थी।

7 Jan 2026, 12:01:42 PM IST IND vs SA U19 Live Score: विश्व कप से पहले आखिरी मैच U19 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया का आखिरी मुकाबला आज आयोजित होना है। इंडिया अंडर 19 टीम यूथ वनडे मैच में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। सीरीज टीम पहले ही अपने नाम कर चुकी है।