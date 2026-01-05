India vs South Africa U19 LIVE Score: साउथ अफ्रीका को लगे एक के बाद एक 3 झटके, किशन ने किया कमाल

India vs South Africa U19 LIVE Score: इंडिया U19 को पहली सफलता
भारत को पहली सफलता किशन कुमार सिंह ने दिलाई, जिन्होंने 25 रनों के निजी स्कोर पर अदनान लैजेडियन को अभिज्ञान कुंडु के हाथों कैच आउट कराया। साउथ अफ्रीका का स्कोर उस समय 40 से कम था।
India U19 Team Vaibhav Suryavanshi
India vs South Africa U19 LIVE Score: इंडिया और साउथ अफ्रीका की 19 टीमों के बीच तीन मैचों की यूथ ओडीआई सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी सोमवार 5 जनवरी को बेनोनी में खेला जा रहा है। इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी जारी है। सीरीज में 1-0 से वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी वाली टीम आगे है। आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के मद्देनजर ये सीरीज रखी गई है। पहले मैच में कप्तान वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नहीं चला था। ऐसे में दूसरे मैच में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी।
RSAU19 64/3 (11)
India vs South Africa U19 LIVE Score: इंडिया U19 को पहली सफलता
भारत को पहली सफलता किशन कुमार सिंह ने दिलाई, जिन्होंने 25 रनों के निजी स्कोर पर अदनान लैजेडियन को अभिज्ञान कुंडु के हाथों कैच आउट कराया। साउथ अफ्रीका का स्कोर उस समय 40 से कम था।
India vs South Africa U19 LIVE Score: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस
साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में भारतीय टीम टॉस हार गई है।
India vs South Africa U19 LIVE Score: दूसरा यूथ ओडीआई मैच लाइव
इंडिया और साउथ अफ्रीका की 19 टीमों के बीच आज तीन मैचों की यूथ ओडीआई सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाना है। इंडिया U19 टीम की कप्तानी कर रहे वैभव सूर्यवंशी का बल्ला पहले मैच में नहीं चला था।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।