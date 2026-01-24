Cricket Logo
IND vs NZ U19 Live Score: U19 विश्व कप में न्यूजीलैंड से होगी भारत की टक्कर, बारिश डालेगी खलल
LIVE Updatesरिफ्रेश

IND vs NZ U19 Live Score: U19 विश्व कप में न्यूजीलैंड से होगी भारत की टक्कर, बारिश डालेगी खलल

IND vs NZ U19 Live Score: अंडर-19 विश्व कप का 24वां मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुलावायो में खेला जाएगा। अन्य मैचों की तरह इस मुकाबले में भी बारिश आने के आसार हैं। भारत ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं।

भारत बनाम न्यूजीलैंड लाइव

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 24 Jan 2026 12:35 PM IST


IND vs NZ U19 Live Score: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें शनिवार को अंडर-19 विश्व कप में आमने-सामने होंगी। जारी टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है। टीम ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं। भारत ने पहले मैच में अमेरिका को 6 विकेट से और दूसरे मैच में बांग्लादेश को 18 रन से हराया। हालांकि भारत के दोनों मैचों में बारिश ने खलल डाली थी और न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में भी बारिश होने के पूरे आसार हैं। वहीं न्यूजीलैंड की टीम अभी तक अपना खाता नहीं खोल सकी है, क्योंकि उसके दोनों मैच बारिश की भेंट चढ़ गए हैं।

24 Jan 2026, 12:35:48 PM IST

IND vs NZ U19 Live Score: टॉस में देरी

IND vs NZ U19 Live Score: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच का टॉस 12.30 पर होना था, मगर मैदान गीला होने की वजह से टॉस में देरी हुई। इस मैच पर बारिश का साया है।

24 Jan 2026, 12:02:53 PM IST

IND vs NZ U19 Live Score: इंडिया स्क्वॉड

IND vs NZ U19 Live Score: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, उधव मोहन, किशन कुमार सिंह, आरोन जॉर्ज, मोहम्मद एनान

24 Jan 2026, 11:42:14 AM IST

IND vs NZ U19 Live Score: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड अंडर-19 विश्व कप मैच

IND vs NZ U19 Live Score: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें शनिवार को अंडर-19 विश्व कप में आमने-सामने होंगी। ये विश्व कप का 24वां मुकाबला होगा। भारत ने अपने शुरुआती दोनों मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड के दो मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ गए हैं।

