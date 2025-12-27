Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India U19 squad announced ICC U19 World Cup 2026 Ayush Mhatre Captain Vaibhav Sooryavanshi captain for South Africa tour
वैभव सूर्यवंशी को मिली भारत की U19 टीम के कप्तानी, वर्ल्ड कप के लिए भी हुआ टीम का ऐलान

वैभव सूर्यवंशी को मिली भारत की U19 टीम के कप्तानी, वर्ल्ड कप के लिए भी हुआ टीम का ऐलान

संक्षेप:

U19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। वैभव सूर्यवंशी इस मेगा इवेंट से पहले खेली जाने वाली वनडे सीरीज में कप्तानी करेंगे। अंडर 19 टीम को साउथ अफ्रीका में एक सीमित ओवरों की सीरीज खेलनी है। 

Dec 27, 2025 08:05 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईसीसी मेंस U19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ-साथ बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली सीमित ओवरों की सीरीज के लिए भी अंडर 19 टीम की घोषणा कर दी है, जिसके कप्तान वैभव सूर्यवंशी हैं। हालांकि, मेगा इवेंट में आयुष म्हात्रे ही कप्तान होंगे, जो कि चोट के कारण इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जूनियर क्रिकेट सिलेक्शन कमिटी ने आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम चुनी है। जिम्बाब्वे और नामीबिया में 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक विश्व कप होना है, जबकि साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया 3 जनवरी से साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम से 3 मैचों की वनडे सीरीज में भिड़ेगी। 3, 5 और 7 जनवरी को ये मैच खेले जाएंगे।

साउथ अफ्रीका दौरे के लिए इंडिया की U19 टीम

वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), एरॉन जॉर्ज (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (wk), हरवंश सिंह (wk), R.S. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन, युवराज गोहिल और राहुल कुमार

बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि आयुष म्हात्रे और विहान मल्होत्रा ​​को कलाई में चोट लगी है और वे साउथ अफ्रीका टूर पर नहीं जा पाएंगे। दोनों अपनी चोटों के आगे के मैनेजमेंट के लिए BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को रिपोर्ट करेंगे और ICC मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल होंगे।

ICC मेन्स U19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंडिया U19 टीम

आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा ​​(उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरॉन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (wk), हरवंश सिंह (wk), R.S. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह और उद्धव मोहन

ICC मेन्स U19 वर्ल्ड कप के आने वाले एडिशन में 16 टीमें होंगी, जिन्हें चार ग्रुप में बांटा गया है, इसके बाद सुपर सिक्स स्टेज, सेमी फाइनल और हरारे में फाइनल होगा। पांच बार की चैंपियन इंडिया (2000, 2008, 2012, 2018 और 2022) को न्यूजीलैंड, USA और बांग्लादेश के साथ ग्रुप B में रखा गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 5 जनवरी को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में USA के खिलाफ करेगा, इसके बाद 17 जनवरी को उसी जगह पर बांग्लादेश के खिलाफ और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Vaibhav Suryavanshi
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |