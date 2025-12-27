वैभव सूर्यवंशी को मिली भारत की U19 टीम के कप्तानी, वर्ल्ड कप के लिए भी हुआ टीम का ऐलान
U19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। वैभव सूर्यवंशी इस मेगा इवेंट से पहले खेली जाने वाली वनडे सीरीज में कप्तानी करेंगे। अंडर 19 टीम को साउथ अफ्रीका में एक सीमित ओवरों की सीरीज खेलनी है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईसीसी मेंस U19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ-साथ बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली सीमित ओवरों की सीरीज के लिए भी अंडर 19 टीम की घोषणा कर दी है, जिसके कप्तान वैभव सूर्यवंशी हैं। हालांकि, मेगा इवेंट में आयुष म्हात्रे ही कप्तान होंगे, जो कि चोट के कारण इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
जूनियर क्रिकेट सिलेक्शन कमिटी ने आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम चुनी है। जिम्बाब्वे और नामीबिया में 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक विश्व कप होना है, जबकि साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया 3 जनवरी से साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम से 3 मैचों की वनडे सीरीज में भिड़ेगी। 3, 5 और 7 जनवरी को ये मैच खेले जाएंगे।
साउथ अफ्रीका दौरे के लिए इंडिया की U19 टीम
वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), एरॉन जॉर्ज (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (wk), हरवंश सिंह (wk), R.S. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन, युवराज गोहिल और राहुल कुमार
बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि आयुष म्हात्रे और विहान मल्होत्रा को कलाई में चोट लगी है और वे साउथ अफ्रीका टूर पर नहीं जा पाएंगे। दोनों अपनी चोटों के आगे के मैनेजमेंट के लिए BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को रिपोर्ट करेंगे और ICC मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल होंगे।
ICC मेन्स U19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंडिया U19 टीम
आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरॉन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (wk), हरवंश सिंह (wk), R.S. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह और उद्धव मोहन
ICC मेन्स U19 वर्ल्ड कप के आने वाले एडिशन में 16 टीमें होंगी, जिन्हें चार ग्रुप में बांटा गया है, इसके बाद सुपर सिक्स स्टेज, सेमी फाइनल और हरारे में फाइनल होगा। पांच बार की चैंपियन इंडिया (2000, 2008, 2012, 2018 और 2022) को न्यूजीलैंड, USA और बांग्लादेश के साथ ग्रुप B में रखा गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 5 जनवरी को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में USA के खिलाफ करेगा, इसके बाद 17 जनवरी को उसी जगह पर बांग्लादेश के खिलाफ और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगा।