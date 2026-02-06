Cricket Logo
भारतीय टीम ने फाइनल में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंग्लैंड के खिलाफ ठोक दिए 411 रन

भारतीय टीम ने फाइनल में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंग्लैंड के खिलाफ ठोक दिए 411 रन

संक्षेप:

भारतीय अंडर-19 टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 411/9 का विशाल स्कोर खड़ा करके अंडर-19 विश्व कप में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। यह अंडर-19 वर्ल्ड कप के किसी भी फाइनल में बनाया गया अब तक का सर्वोच्च स्कोर है।

Feb 06, 2026 05:37 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम ने शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 411 रन बनाए। इसके साथ ही भारतीय टीम अंडर-19 विश्व कप फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है। इससे पहले टूर्नामेंट के फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जिन्होंने 2024 में भारत के खिलाफ सात विकेट खोकर 253 रन बनाए थे। भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन की धमाकेदार पारी खेली। कप्तान आयुष म्हात्रे ने 53 रन का योगदान दिया।

भारत ने तीसरी बार बनाया 400 प्लस स्कोर

भारतीय टीम ने अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में अब तक तीन बार 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। भारत ऐसा करने वाली एकमात्र टीम है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमें अभी तक ये कारनामा नहीं कर सकी हैं। भारत ने 2004 में स्कॉटलैंड के खिलाफ ढाका में खेले गए मुकाबले में 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 425 रन बनाए। 2022 में टीम ने युगांडा के खिलाफ 5 विकेट खोकर 405 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ 2026 में भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 411 रन बनाए हैं।

सूर्यवंशी ने अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 55 गेंद खेलीं। सूर्यवंशी ने 80 गेंद में 15 चौके और 15 छक्के से 175 रन बनाए, जबकि म्हात्रे ने 51 गेंद की पारी में सात चौके और दो छक्के लगाए। इन दोनों के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने 40 रन, कनिष्क चौहान ने नाबाद 37 रन, वेदांत त्रिवेदी ने 32 रन और विहान मल्होत्रा ने 30 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड के लिए जेम्स मिंटो ने तीन जबकि सेबेस्टियन मोर्गन और एलेक्स ग्रीन ने दो दो विकेट लिए।

वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों पर 175 रन में 15 चौके और 15 छक्के लगाये। उनके क्रीज पर रहते भारत 500 रन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन इंग्लैंड ने अंतिम 10 ओवरों में अच्छी वापसी की। इंग्लैंड के लिए जेम्स मिंटो ने तीन विकेट लिये। सेबेस्तियन मॉर्गन और एलेक्स ग्रीन को दो-दो विकेट मिले। मैनी लुम्सडेन ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

