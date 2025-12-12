अंडर-19 एशिया कप में भारत ने रचा इतिहास, यूएई की टीम के खिलाफ जड़ दिए 433 रन

संक्षेप: भारत ने दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 433 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टूर्नामेंट के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।

भारत ने अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप ए के पहले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 433 रनों का विशाल स्कोर बनाया है। इसके साथ ही भारतीय अंडर-19 टीम ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है। भारतीय टीम अंडर-19 एशिया कप में 400 से अधिक का स्कोर बनाने वाली पहली टीम बन गई हैं। भारतीय टीम ने विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की शतकीय पारी की बदौलत यूएई के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 433 रन बनाए। इससे पहले एशिया यूथ/अंडर-19 कप में सबसे बड़ा स्कोर बांग्लादेश के नाम था, जिन्होंने कतर के खिलाफ 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 363 रन बनाए थे।

टॉस जीतकर संयुक्त अरब अमीरात ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने तीसरे ही ओवर में कप्तान आयुष म्हात्रे (चार) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये ऐरन जॉर्ज ने वैभव सूर्यवंशी के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 212 रनों की साझेदारी हुई। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपना शतक 56 गेंदों में पूरा किया। ऐरन जॉर्ज ने भी अपना अर्धशतक बनाया। 28वें ओवर में यायिन राय ने ऐरन जॉर्ज को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। ऐरन जॉर्ज ने 73 गेंदों में सात चौके और एक छक्का उड़ाते हुए 69 रनों की पारी खेली।