अंडर-19 एशिया कप में भारत ने रचा इतिहास, यूएई की टीम के खिलाफ जड़ दिए 433 रन

Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India U19 Post Highest Ever Total in Mens Asia Cup History against UAE Vaibhav Suryavanshi
भारत ने दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 433 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टूर्नामेंट के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।

Dec 12, 2025 03:11 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारत ने अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप ए के पहले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 433 रनों का विशाल स्कोर बनाया है। इसके साथ ही भारतीय अंडर-19 टीम ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है। भारतीय टीम अंडर-19 एशिया कप में 400 से अधिक का स्कोर बनाने वाली पहली टीम बन गई हैं। भारतीय टीम ने विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की शतकीय पारी की बदौलत यूएई के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 433 रन बनाए। इससे पहले एशिया यूथ/अंडर-19 कप में सबसे बड़ा स्कोर बांग्लादेश के नाम था, जिन्होंने कतर के खिलाफ 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 363 रन बनाए थे।

टॉस जीतकर संयुक्त अरब अमीरात ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने तीसरे ही ओवर में कप्तान आयुष म्हात्रे (चार) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये ऐरन जॉर्ज ने वैभव सूर्यवंशी के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 212 रनों की साझेदारी हुई। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपना शतक 56 गेंदों में पूरा किया। ऐरन जॉर्ज ने भी अपना अर्धशतक बनाया। 28वें ओवर में यायिन राय ने ऐरन जॉर्ज को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। ऐरन जॉर्ज ने 73 गेंदों में सात चौके और एक छक्का उड़ाते हुए 69 रनों की पारी खेली।

भारत का तीसरा विकेट वैभव सूर्यवंशी के रूप में 33वें ओवर में गिरा। वैभव ने 95 गेंदों में नौ चौके और 14 छक्के उड़ाते हुए 171 रनों की पारी खेली। इसके बाद वेदांत त्रिवेदी (38) और विहान मल्होत्रा 55 गेंदों में (69) रन बनाकर आउट हुये। उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और एक छक्का भी लगाया। कनिष्क चौहान (28) छठें विकेट के रूप में आउट हुये। भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में छह विकेट पर 433 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। अभिज्ञान कुंडु 17 गेंद (32) और खिलन पटेल (पांच) रन बनाकर नाबाद रहे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
