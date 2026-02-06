कोहली, सचिन समेत समूचे क्रिकेट जगत ने दी भारतीय अंडर 19 टीम को बधाई, वैभव को मिली खास तारीफ

संक्षेप: भारत की अंडर-19 टीम द्वारा रिकॉर्ड छठा विश्व कप खिताब जीतने पर क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी है। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर अपनी बादशाहत बरकरार रखी। भारत ने छठी बार ट्रॉफी जीती।

चैम्पियन बल्लेबाज विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर समेत समूचे क्रिकेट जगत ने भारतीय टीम को अंडर 19 विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। चौदह वर्ष के वैभव सूर्यवंशी के 80 गेंद में 175 रन की मदद से भारत ने फाइनल में नौ विकेट पर 411 रन बनाकर इंग्लैंड को सौ रन से हराया। इससे पहले भारत ने पिछली बार 2022 में वेस्टइंडीज में इंग्लैंड को हराकर ही खिताब जीता था। भारत ने 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में आईसीसी ट्रॉफी जीती थी, जो टूर्नामेंट के इतिहास में देश के दबदबे को दिखाता है।

2008 में अंडर 19 खिताब जीत चुके कोहली ने एक्स पर लिखा ,'' भारत की अंडर 19 टीम को फिर विश्व कप जीतने पर बधाई। आयुवर्ग क्रिकेट में हमारा दबदबा कायम है । पूरी टीम और सहयोगी स्टाफ को बधाई ।''

भारत के मुख्य कोच गंभीर ने कहा ,'' तुम सभी पर गर्व है । भविष्य उज्ज्वल है । इंडिया अंडर 19।''

वहीं महान बल्लेबाज तेंदुलकर ने लिखा ,'' चैम्पियंस । इस युवा टीम और इसके बेखौफ खेल पर गर्व है । पूरी टीम, कोच और सहयोगी स्टाफ को बधाई ।''

उन्होंने आगे लिखा ,'' आपके पास एक सूर्यवंशी है तो इस तरह का ब्लॉकबस्टर प्रदर्शन लाजमी है । शानदार प्रदर्शन वैभव ।''

भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने लिखा ,'' प्रतिभा, निडरता और दृढता के साथ बेदाग प्रदर्शन । अंडर 19 टीम ने बता दिया कि वे क्या कर सकते हैं । जबर्दस्त आत्मविश्वास और कौशल का प्रदर्शन ।''

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सूर्यवंशी की खास तौर पर तारीफ करते हुए लिखा ,'' वैभव का शानदार प्रदर्शन । क्या खास सोचकर उतरते हो । फाइनल में क्लास पारी ।''

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भी भारत के युवा खिलाड़ियों के अनुशासन और आत्मविश्वास की सराहना की।

उन्होंने विज्ञप्ति में कहा, ''आईसीसी अंडर-19 विश्व कप में रिकॉर्ड छठी बार जीत हासिल करने पर हमारी भारतीय टीम को हार्दिक बधाई। यह वास्तव में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक उपलब्धि है।''

उन्होंने कहा, ''आपने अपनी उम्र से कहीं अधिक साहस, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ खेला है। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, बल्कि यह युवा भारत की भावना का सशक्त प्रतीक है। यह बेखौफ महत्वाकांक्षा, एकजुट टीम वर्क और उत्कृष्टता की खोज जारी रखने जैसा है।''

उन्होंने ने कहा, '' उम्मीद है कि यह जीत आने वाले समय में और भी बड़ी उपलब्धियों की शुरुआत होगी। आपके कारण भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्ज्वल है।"

भारतीय अंडर-19 टीम को साल 2000 में इस विश्व कप चैंपियन बनाने में अहम योगदान देने वाले पूर्व कप्तान मोहम्मद कैफ ने सूर्यवंशी की तारीफ की।