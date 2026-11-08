पाकिस्तान से हार के बाद इंडिया U19 कप्तान ने कबूला कड़वा सच, बोले- हम इतने रन पीछे रह गए
India U19 vs Pakistan U19: पाकिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप 2026 में भारत को तीन विकेट से मात दी। जानिए, पाकिस्तान से हारने के बाद भारतीय कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने क्या कुछ कहा?
लक्ष्य रायचंदानी की अगुवाई वाली भारत की अंडर-19 टीम को रविवार को पाकिस्तान के हाथों तीन विकेट से हार झेलनी पड़ी। भारतीय टीम एसीसी अंडर-19 वनडे एशिया कप के ग्रुप-ए मुकाबले में 46.3 ओवर में 208 रनों पर सिमट गई थी। भारत ने 42 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद अर्जुन राजपूत (85 गेंदों में 107, 11 चौके, पांच छक्के) ने शतक ठोका। काव्य पटेल ने 45 गेंदों में 23 रनों की पारी खेलकर भारत को 200 के पार पहुंचाया। वह भारत की ओर से आउट होने वाले आखिरी प्लेयर थे। जवाब में पाकिस्तान ने 48.1 ओवर में सात विकेट पर 209 रन बनाकर मैच जीत लिया। पाकिस्तान ने 61 रन पर पांच विकेट खोने के बाद वापसी की। हमजा जहूर (108 गेंदों में नाबाद 100, दस चौके, तीन छक्के) ने सेंचुरी लगाई। उन्होंने हसनैन डार (67 गेंदों में 38) के साथ छठे विकेट के लिए 107 रनों की अहम साझेदारी की। ओमान के अल अमेरात में पाकिस्तान से हारने के बाद इंडिया 19 कप्तान ने कड़वा सच कबूला है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने 20-30 रन कम बनाए।
'अगर कोई अर्जुन साथ टिकता तो स्कोर...'
लक्ष्य ने मैच के बाद कहा, ''स्कोर पर्याप्त नहीं था। हम 20-30 रन पीछे रह गए। हालांकि, कुछ अच्छी पारियां देखने को मिली। अर्जुन राजपूत ने शतक लगाया और काव्य पटेल ने भी अच्छा योगदान दिया। यह वाकई एक अच्छी पारी थी। अगर कोई अर्जुन साथ टिकता तो स्कोर थोड़ा और अच्छा हो सकता था। हम बिल्कुल इस दिशा में सुधार करने की कोशिश करेंगे। इस गेम में बहुत कुछ पॉजिटिव रहा। और हम इसे आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। गेंदबाजों ने शानदार प्रयास किया। पाकिस्तान के 61 रन पर 5 विकेट गिर गए गए। हम थोड़ी और बेहतर बॉलिंग कर सकते थे। लेकिन कुल मिलाकर अच्छा रहा।''
भारत को हराकर क्या बोले पाकिस्तानी कप्तान?
वहीं, पाकिस्तान अंडर-19 टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, ''टूर्नामेंट में दूसरी जीत मिलने पर मुझे अपने खिलाड़ियों पर बहुत गर्व है। शुरुआत में हम लड़खड़ा गए लेकिन हमजा और हसनैन डार की पारी कमाल की रही।'' उन्होंने भारतीय टीम को 208 पर ऑलआउट करने पर कहा, ''मैंने मैच से पहले ही बताया था कि इस पिच पर यह तय करना मुश्किल है कि हम पहले बॉलिंग करें या बैटिंग। हमने शुरुआत में ही मौके का फायदा उठाया। पिच पर थोड़ी नमी थी।'' फरहान ने हमजा की तारीफ करते हुए कहा, ''मैं उसकी पारी से हैरान नहीं हूं। मैं उसकी काबिलियत जानता हूं। आज हमजा ने जिस तरह से कंडीशन को समझा और सिचुएशन के हिसाब से खेला, वो काबिल-ए-तारीफ हूं।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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