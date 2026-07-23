रोहित का कमाल, भारत U-19 ने ODI सीरीज की हार का लिया बदला, श्रीलंका U-19 को टेस्ट में 1-0 से दी पटखनी
भारत की अंडर-19 टीम श्रीलंका में वनडे और टेस्ट सीरीज खेलने के लिए गई थी। जहां उसे वनडे सीरीज में 2-1 से हार झेलनी पड़ी थी। पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। हालांकि, दूसरे और आखिरी टेस्ट में विशाल जीत दर्ज करके यंग टीम इंडिया ने बदला ले लिया है।
भारत की पुरुष अंडर-19 टीम 4 जुलाई से श्रीलंका के दौरे पर थी, जहां उसने तीन मैचों की अनौपचारिक वनडे सीरीज खेली और उसके बाद दो टेस्ट मैचों में भी शिरकत की। भारत को वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। तीन मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने चार विकेट से जीत हासिल की थी। हालांकि, उसके बाद दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मैच में श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से और तीसरे मुकाबले में 1 विकेट से शिकस्त दी थी। वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद 13 जुलाई से टेस्ट सीरीज शुरू हुई, जहां पहला मुकाबला ड्रॉ रहा। हालांकि, दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने बड़ी जीत दर्ज की है। श्रीलंका को 211 रनों से हराया है और सीरीज को 1-0 से अपने नाम कर लिया है।
रोहित यादव ने किया कमाल का प्रदर्शन
लेग स्पिनर रोहित यादव और तेज गेंदबाज सी वेंकट ने मिलकर सात विकेट चटकाए जिससे भारत अंडर-19 टीम ने बृहस्पतिवार को कोलंबों में दूसरे युवा टेस्ट के चौथे और अंतिम दिन श्रीलंका अंडर-19 को 211 रन से हरा दिया। रोहित यादव ने इस पूरे मैच में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट लिए। पहले मैच ड्रॉ रहने के भारत अंडर-19 टीम ने दो मैच की श्रृंखला 1-0 से जीती। भारतीय टीम ने इससे पहले युवा एकदिवसीय श्रृंखला 1-2 से गंवाई थी।
472 के जवाब में 260 पर सिमट गई श्रीलंका अंडर-19 टीम
भारत अंडर-19 के 472 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम लंच के ब्रेक के बाद 76.5 ओवर में 260 रन पर सिमट गई। कल 55 रन बनाकर खेल रहे कप्तान विमथ दिनसारा सुबह के सत्र मे आउट होने वाले पहले बल्लेबाज रहे। वह 64 रन बनाने के बाद तेज गेंदबाज प्रणव राघवेंद्र का शिकार बने। वेंकट (27 रन पर तीन विकेट) ने कल रात भारत को जीत की राह पर पहुंचाया था जिसके बाद सुबह के सत्र में रोहित (49 रन पर चार विकेट) ने श्रीलंकाई टीम का स्कोर नौ विकेट पर 242 रन किया। सेथमिका सेनेविरत्ने (42 रन, 49 गेंद, छह चौके, एक छक्का) कुछ देकर संघर्ष किया लेकिन हार को कुछ देर के लिए ही टाल पाए। ऑफ स्पिनर जे हेमुचुदेशन ने सेनेविरत्ने को आउट करके श्रीलंका की पारी का अंत किया।
टेस्ट सीरीज के लिए भारत और श्रीलंका का स्क्वॉड
श्रीलंका अंडर-19 टीम: दिमंथा महाविथाना , डुलनिथ सिगेरा , सेनुजा वेकुनागोडा , विमथ दिनसारा (सी) , कविजा गामगे ,अवीशा समाश , जेसन फर्नांडो (विकेटकीपर ) विग्नेशवरन आकाश , सेथमिका सेनेविरत्ने , गिम्हान मेंडिस , विरन चामुदिथा
बेंच- चमिका हीनातिगला , रामिरु परेरा , दिमाथ अबेसिंघे , लथेंद्र आकाश , ओशादा मनहारा , चामरिन्दु नेथसारा , सानुजा निंदुवारा , रेहान पीरिस
भारत की अंडर-19 टीम: लक्ष्य राजेश रायचंदानी , सागर विर्क , कुशाग्र ओझा , यशबरधन चौहान (सी) , काव्या पटेल , आर्यन सकपा (विकेटकीपर ), मनल चौहान , चिगुरुपति वेंकटा, जेगनाथन हेमचुदेशन , प्रणव राघवेंद्र, रोहित यादव
बेंच- कुश पटेल , मानव कृष्ण , बीके किशोर , प्रियांशु सिंह
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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