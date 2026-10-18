शे होप के करियर का टर्निंग पॉइंटस बन सकता है भारत दौरा?
IND vs WI टी20 सीरीज के प्लेयर ऑफ द मैच शे होप बने। उन्होंने सीरीज में सबसे अधिक 261 रन बनाए। इसी के साथ उन्होंने सीरीज में दो शतक लगाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।
वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप के लिए भारत दौरा किसी सुनहरे सपने से कम नहीं रहा। यही वजह है कि क्रिकेट के गलियारों में कहा जा रहा है कि यह टूर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। भारत दौरे पर खेले कुल 8 मैचों में उन्होंने 539 रन बनाए। वनडे और टी20 सीरीज दोनों में उन्होंने 2-2 शतक लगाए। वनडे सीरीज में वह एक प्लेयर ऑफ द मैच जीतने में कामयाब रहे, जबकि टी20 सीरीज में उन्हें दो बार इस अवॉर्ड से नवाजा गया। भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई और वह यहां होप प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। यही वजह है कि वेस्टइंडीज का यह भारत दौरा होप के करियर को नई दिशा दे सकता है।
होप ने भारत दौरे पर किया वो कारनामा जिसे पहले करने में लगे थे 70 मैच
शे होप को भारत दौरे से पहले उनके पूरे टी20 करियर में सिर्फ 2 ही बार प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया था, वहीं पिछले 9 सालों में वह एक ही बार प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। वहीं भारत के खिलाफ इस सीरीज में यह कारनामा उन्होंने मात्र 5 मैचों में ही कर दिखाया। दूसरे और चौथे टी20 में उन्होंने 102 रनों की नाबाद पारी खेली और वेस्टइंडीज की जीत में अहम भूमिका निभाई। इन दोनों ही मुकाबलों में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं सीरीज में सबसे ज्यादा 261 रन बनाने के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।
क्या आईपीएल 2027 में होगी एंट्री?
शे होप की इस रेड हॉट फॉर्म को देखते हुए कई क्रिकेट पंडितों को उम्मीद है कि आागामी आईपीएल 2027 नीलामी में होप को कोई खरीददार मिलेगा। होप आखिरी बार आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते नजर आए थे, जहां 9 मैचों में उन्होंने 183 रन बनाए थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स जैसी टीमें उनपर बोली लगा सकती है, उन्हें एक कप्तान के साथ-साथ एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की जरूरत है और होप इन दोनों भूमिका को अच्छे से अदा कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें