होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भारतीय टीम अहमदाबाद छोड़ चेन्नई पहुंची, जिम्बाब्वे मुकाबले के लिए करेगी तैयारी

Feb 23, 2026 06:24 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 चरण में भारत अपना दूसरा मुकाबला खेलने के लिए चेन्नई पहुंच गई है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया अब 26 फरवरी को एमए चिदंबरम स्टेडियम में जिम्बाब्वे से भिड़ेगी।

भारतीय टीम अहमदाबाद छोड़ चेन्नई पहुंची, जिम्बाब्वे मुकाबले के लिए करेगी तैयारी

भारतीय टीम सोमवार को अपने अगले मुकाबले के लिए चेन्नई पहुंच गई है, जहां उसका सामना जिम्बाब्वे से होगा। भारतीय टीम टी20 विश्व कप सुपर-8 में अपना पहला मुकाबला हार चुकी है, ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ उसे हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। हालांकि उसके लिए जिम्बाव्वे से पार पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम ने हाल ही में ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को धूल चटाई है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच गुरुवार को टी20 विश्व कप का सुपर-8 मुकाबला एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा।

सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम को रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से हार का सामना करना पड़ा। आईसीसी इवेंट में व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भारत ने लगातार 17 मुकाबले जीते थे। भारत को इससे पहले पिछली हार 2023 वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली थी। दक्षिण अफ्रीका से भारत की 76 रन की हार ने टूर्नामेंट में उसकी 12 मैचों की जीत का सिलसिला खत्म कर दिया और डिफेंडिंग चैंपियन को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए मुश्किल रास्ते पर छोड़ दिया। अब उन्हें मुकाबले में बने रहने के लिए अपने शेष सुपर आठ मैचों में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। भारत का अगला मुकाबला गुरुवार को चेन्नई में जिम्बाब्वे से होगा।

ये भी पढ़ें:कोहली के साथ अक्षर ने मैच विनिंग...अश्विन ने याद दिलाई पटेल की फाइनल वाली पारी

दक्षिण अफ्रीका से 76 रनों की हार के बाद सूर्यकुमार ने कहा, "उम्मीद है कि अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी और अच्छा क्षेत्ररक्षण करेंगे। बस इतना ही। हम इसे सरल रखने का प्रयास करेंगे। हम जैसा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वैसा ही क्रिकेट खेलेंगे, और कुछ नहीं बदलेगा और मुझे लगता है कि हम मजबूती से वापसी करेंगे।'' हार को लेकर उन्होंने कहा, "कभी-कभी आपको सोचना पड़ता है, अगर आप 180-185 रन का पीछा कर रहे हैं, तो आप पावरप्ले में गेम नहीं जीत सकते, लेकिन आप पावरप्ले में गेम हार सकते हैं।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
T20 World Cup Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026 अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।