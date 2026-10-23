भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, शेयर किया इमोशनल पोस्ट
भारतीय महिला क्रिकेटर एस मेघना ने शुक्रवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। उन्होंने भारत के लिए तीन वनडे और 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले।
भारत की शीर्ष क्रम की बल्लेबाज एस मेघना ने शुक्रवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। आंध्र प्रदेश की 30 साल की इस खिलाड़ी नवंबर 2022 में आखिरी बार भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह महिला प्रीमियर लीग में आरसीबी और गुजरात जायंट्स के लिए खेल चुकी है। मेघना ने वर्ष 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की ओर से टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था।
मेघना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, "खिलाड़ी के तौर पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करते हुए मेरा दिल कृतज्ञता की भावना से भरा हुआ है।'' भारत के लिए तीन वनडे और 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेलने वाली इस खिलाड़ी ने कहा, ''मैदान मेरे लिए दूसरे घर की तरह रहा है। इसने मुझे विपरीत परिस्थितियों में डटे रहना और विनम्र बने रहना सिखाया। इसने मुझे ऐसी यादें और दोस्त दिये हैं जिन्हें मैं जीवनभर संजोकर रखूंगी।''
उन्होंने लिखा, ''भले ही क्रिकेट खेलने के मेरे दिन अब समाप्त हो गए हैं, लेकिन इस खेल से मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। मैं हमेशा क्रिकेट से जुड़ी रहूंगी। मेरा इरादा अपना जीवन इस खेल को कुछ लौटाने, अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने और उस खेल की सेवा में समर्पित करने का है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है।"
आंध्र प्रदेश की क्रिकेटर मेघना ने नवंबर 2016 में विजयवाड़ा में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी 20 मैच से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उस मुकाबले में उन्होंने 16 गेंदों पर 17 रन बनाए थे, लेकिन भारत को 31 रन से हार मिली थी। इसके छह साल बाद उन्होंने अपना पहला वनडे मुकाबला खेला। उन्होंने दोनों ही प्रारूपों में एक-एक अर्धशतक लगाया है। उनका वनडे डेब्यू फरवरी 2022 में क्वीन्सटाउन में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ। उस मैच में वह 14 गेंदों पर चार रन बनाकर आउट हो गई थीं। हालांकि, सीरीज़ के अगले दो मैचों में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और 50 गेंदों पर 49 रन और 41 गेंदों पर 61 रन बनाए।
हालांकि, न्यूजीलैंड दौरे पर खेले गए ये तीन वनडे ही इस प्रारूप में उनकी अंतिम अंतरराष्ट्रीय सीरीज रही। इन मैचों में उन्होंने कुल 114 रन बनाए। 17 टी 20 में मेघना ने 102.78 के स्ट्राइक रेट से 258 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। मेघना ने डब्ल्यूपीएल में तीन सीजन खेले। शुरुआत में वह गुजरात जायंट्स के लिए खेलीं और फिर दो साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा रहीं। 2024 में वह ख़िताब जीतने वाली टीम की सदस्य भी थीं।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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