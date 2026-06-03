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कुलदीप यादव का खेलना मुश्किल, अफगानिस्तान टेस्ट में क्या रहेगी भारत की प्लानिंग; इरफान पठान ने बताया

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम स्पिन ऑलराउंडर के साथ उतर सकती है। ऐसे में कुलदीप यादव के लिए खेलना मुश्किल लग रहा।

कुलदीप यादव का खेलना मुश्किल, अफगानिस्तान टेस्ट में क्या रहेगी भारत की प्लानिंग; इरफान पठान ने बताया

भारतीय टेस्ट टीम एक बार फिर मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट शनिवार से खेला जाएगा। इस मैच के लिए प्लेइंग इलेवन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। भारतीय टीम के पास वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव और मानव सुथार स्पिनर के विकल्प के रूप में मौजूद हैं। हालांकि घरेलू मैदानों पर भारत स्पिन ऑलराउंडरों पर भरोसा कर रहा है। इरफान पठान ने बताया कि भारत शायद इसी रणनीति के साथ टेस्ट में उतरे, जिसका मतलब है कि कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है।

इरफान पठान ने कहा, ''सिर्फ एक बात को छोड़कर, यह पूरी तरह से कॉपी-पेस्ट है, क्योंकि भारतीय टीम नंबर 8 तक बल्लेबाजी करना पसंद करती है। यही उनका तरीका है। इसलिए कुलदीप यादव की जगह नंबर 6, 7 और 8 पर ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर हो सकते हैं। हर्ष दुबे नौवें नंबर पर और फिर गुरनूर बरार और एक तेज गेंदबाज या तो सिराज या प्रसिद्ध कृष्णा, जैसा वे चाहें। वह फोकस वहां रहेगा। जब आप श्रीलंका और अन्य बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, तो आपके अनुभवी खिलाड़ी टीम में आ जाएंगे। हालांकि, अगर ध्रुव जुरेल और नितीश कुमार रेड्डी उन नंबर्स पर बल्लेबाजी करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। साथ ही, उन्हें भी उतना ही अनुभव मिलेगा।''

उन्होंने आगे कहा, ''नितीश कुमार ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया है। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। इनती कम उम्र में ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा लोगों ने शतक नहीं लगाया है। इसलिए उनके पास क्षमता है। ध्रुव जुरेल के पास भी क्षमता है। अगर वह अफगानिस्तान के खिलाफ रन बनाते हैं तो टीम मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा आत्मविश्वास मिलेगा।

बाएं हाथ के स्पिनर 23 वर्षीय दुबे को टेस्ट और वनडे दोनों टीम में चुना गया है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पहली बार राष्ट्रीय टीम में चुने जाने की जानकारी मिली तब से सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। दुबे ने जिओस्टार से कहा, ''मैं तब हवाई अड्डे पर था जब मुझे किसी व्यक्ति का फोन आया कि वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में चुने जाने पर मुझे कैसा लग रहा है।''

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भारतीय टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, हरप्रीत बराड़, ध्रुव जुरेल

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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