टीम इंडिया जून के आखिर में करेगी आयरलैंड का दौरा, T20 सीरीज के शेड्यूल का हुआ ऐलान
भारतीय टीम इस साल जून के आखिर में आयरलैंड के दौरे पर जाने वाली है। इसके बाद इंग्लैंड के दौरे पर भारत की टी20 टीम को निकलना होगा। भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज फिक्स हुई है।
टीम इंडिया एक बार फिर से आयरलैंड का दौरा करेगी। इस दौरान दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज भारत और आयरलैंड के बीच खेली जाएगी। इसका आधिकारिक ऐलान हो गया है। जून के आखिर में ये दो मैच खेले जाएंगे। बेलफास्ट के स्टोरमोंट में 26 और 28 जून को ये दो टी20 मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने की घोषणा मेजबान क्रिकेट बोर्ड ने की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई भी जल्द इसकी पुष्टि करने वाला है।
इस दो मैचों की टी20 सीरीज का शेड्यूल अफगानिस्तान के खिलाफ मिक्स्ड होम सीरीज और इंग्लैंड में अवे व्हाइट-बॉल सीरीज के बीच में है। अफगानिस्तान के खिलाफ भारत को टेस्ट मैच 5 जून से खेलना है और इसके बाद वनडे सीरीज खेली जाएगी, जो 20 जून तक चलेगी। इसके बाद कुछ खिलाड़ी आयरलैंड रवाना होंगे, जबकि चयनित खिलाड़ी इंग्लैंड जाएंगे, जहां 1 जुलाई से 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। इसी के बीच में ये दो टी20 मैचों की सीरीज रखी गई है।
बीसीसीआई ने खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ इस सीरीज के बारे में हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुए नमन अवॉर्ड्स के दौरान इसकी जानकारी दे दी होगी। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम का पहला असाइनमेंट टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद होगा। आयरलैंड के खिलाफ पिछले कुछ समय में भारत ने तीन टी20 सीरीज खेली हैं और तीनों बार कम से कम 3 मैचों की टी20 सीरीज हुई है, लेकिन इस बार 3 मैचों को शेड्यूल करने के लिए समय नहीं है। ऐसे में इस सीरीज में सिर्फ दो मैच रखे गए हैं।
क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो अगले 12 महीने फिर से टीम इंडिया का पैक्ड शेड्यूल है। वर्ल्ड कप विनिंग टी20 टीम भी काफी मैच खेलने वाली है, जबकि वनडे सीरीज भी कई आयोजित होंगी। इनमें भी कुछ मैच बढ़ा दी गए हैं। उदाहरण के तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज अब 5 मैचों की होगी। इसके अलावा भी कुछ सीरीज और समायोजित की जा सकती हैं। जापान में भारत को एशियन गेम्स भी खेलने हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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